In questi giorni Gianmarco Steri e Martina De Ioannon sono al centro dell'attenzione per un possibile riavvicinamento: sui social, infatti, si vocifera che tra i tronisti di Uomini e donne ci sarebbe un ritorno di fiamma in corso dopo che sono tornati single. Alla pagina Instagram Dariagossiptv, inoltre, è arrivata la segnalazione che una carissima amica del giovane romano ha messo "mi piace" a un video su TikTok in cui si parla di quello che starebbe accadendo tra i due ragazzi dopo gli addii a Cristina e a Ciro.

Il gesto che non passa inosservato

Non accennano a placarsi le chiacchiere su Gianmarco e Martina, in particolare su quello che starebbe accadendo tra loro da quando hanno chiuso le storie con Cristina e con Ciro.

Se i due ex tronisti di Uomini e donne non si sono ancora esposti per confermare o per smentire i rumor che li vorrebbero di nuovo vicini, alcuni fan hanno notato una mossa social di una persona che conosce molto bene Steri.

Come riporta la pagina Instagram Dariagossiptv, di recente un'amica di Steri ha apprezzato un video nel quale un influencer racconta gli sviluppi che ci sono stati in questo periodo tra Martina e Gianmarco.

"L'amica di lui ha messo like al video dove si parla di un eventuale ritorno di fiamma", si legge sul web accanto allo screenshot che mostra il "mi piace" di cui si sta discutendo in queste ore.

Le opinioni degli utenti di X

Alcuni fan considerano il like dell'amica di Gianmarco un altro indizio a favore della teoria sul riavvicinamento in corso tra il ragazzo e Martina.

"Che ridere", "No, vabbè", "Farebbero qualsiasi cosa più di creare hype", "Che falliti", "Lì non se ne salva uno", "Ma che stanno combinando?", "Gianmarco e Martina stanno facendo di tutto pur di essere chiamati al GF Vip", "Ridicoli", "Non so se mi fa più ridere questo mi piace o la figuraccia che farebbero se venisse fuori che si sono sentiti davvero", "Ciro, fregatene e fai il tronista", "Che brutta figura sta facendo Martina", si legge su X in merito alle novità che sono trapelate sugli ultimi due tronisti di Uomini e donne.

Il silenzio dei diretti interessati

Da giorni Martina e Gianmarco non stanno rilasciando dichiarazioni sul loro privato, e questo non sta facendo altro che alimentare le chiacchiere e le teorie di chi si sta convincendo che si starebbero riavvicinando.

Qualche ora fa, però, Cristina ha incuriosito i fan di Uomini e donne condividendo questo pensiero su Instagram: "Le risposte arrivano sempre, piano, tutte".

Secondo molti, questa frase sarebbe una frecciatina dell'ex corteggiatrice a Steri per tutto quello che sta succedendo da quando ha postato il comunicato sulla loro rottura, ormai due settimane fa.