Da giorni i fan di Uomini e donne si stanno chiedendo quanto c'è di vero nelle voci che vorrebbero Gianmarco Steri e Martina De Ioannon di nuovo vicini, ma i diretti interessati continuano a tacere. Se la ragazza sta postando emoji e canzoni che stanno alimentando le chiacchiere sul suo privato, il barbiere è in silenzio da settimane: una fanpage del giovane, però, ha pubblicato uno scatto che lo localizza a Dubai insieme ad alcuni amici di vecchia data.

L'avvistamento dopo le voci sul legame con Martina

Da un paio di settimane sul web non si parla d'altro che del presunto "ritorno di fiamma" tra Gianmarco e Martina, un riavvicinamento che sarebbe avvenuto subito dopo la rottura di lui con Cristina e di quella di lei con Ciro.

Gli ex tronisti di Uomini e donne non hanno né confermato e né smentito le tante chiacchiere che stanno circolando sul loro conto, anzi la giovane sembra averle alimentate pubblicando canzoni che facevano da sottofondo alle sue esterne con Steri nel programma.

Il barbiere, invece, è in silenzio da tempo e, forse per allontanarsi un po' da tutto questo gossip, ha deciso di concedersi una vacanza fuori dall'Italia.

Come riporta una segnalazione che è arrivata alla pagina Instagram Dariatvgossip, attualmente Gianmarco si trova a Dubai con alcuni amici ed è con loro che ha posato per una foto di gruppo che sta circolando sui social.

Le domande senza risposta dei fan

Dopo settimane di voci e di indizi, dunque, Gianmarco ha deciso di "fuggire" dal gossip sul suo privato e ha scelto Dubai per questa una trasferta tra amici.

"Gianmarco è a Dubai, che vuol dire?", "Cosa ci fa lì?", "Mi viene da piangere", "Che birichino", questi sono i primi commenti che sono apparsi su X da quando si è saputo della vacanza che si è concesso l'ex tronista di Uomini e donne in questo periodo in cui si parla tanto della sua rottura con Cristina e di un presunto riavvicinamento con Martina.

La frecciatina di Cristina

Lo stesso giorno in cui è trapelata la notizia del viaggio di Gianmarco a Dubai, Cristina ha attirato l'attenzione di molti postando un video con il quale sembra aver voluto punzecchiare sia l'ex che Martina.

"Guardati, se così disperato e tenero", sono le parole che ha ripetuto la ragazza in un TikTok che sta facendo il giro della rete.

Questa mossa della giovane ha diviso i fan: da un lato c'è chi pensa che avrebbe lanciato una frecciatina a Steri per tutte le chiacchiere che stanno circolando dopo la loro rottura, dall'altro chi è convinto che si sarebbe esposta per criticare anche l'atteggiamento di Martina e le cose che starebbe facendo credere alle persone che hanno sempre fatto il tifo per lei e per Gianmarco.