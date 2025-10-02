L'altra sera Gianmarco Steri è stato a un evento che si è svolto a Milano e che è stato organizzato da Alfonso Signorini: la festa per i 30 anni del settimanale Chi. La presenza dell'ex tronista di Uomini e donne a questo party, ha dato il via alle chiacchiere su una sua possibile partecipazione all'edizione del Grande Fratello Vip che dovrebbe iniziare a gennaio. Amedeo Venza ha condiviso questa teoria, e ha aggiunto che nel cast ci potrebbe essere anche Martina De Ioannon, che è tornata single da poco pare anche a causa di un incontro casuale con il suo ex corteggiatore.

L'avvistamento al party e a cena

Mercoledì scorso Gianmarco ha postato su Instagram un selfie che si era appena scattato allo specchio, una foto in cui sfoggiava un look total black molto elegante.

Nelle ore successive i fan hanno scoperto dov'era diretto l'ex tronista di Uomini e donne: la festa per i 30 anni di Chi che si è svolta a Milano il 1° ottobre.

Il barbiere, dunque, era tra i personaggi famosi che Alfonso Signorini ha invitato al party per l'anniversario del settimanale che dirige: il ragazzo è stato avvistato sia all'evento che alla cena che ha condiviso con Helena Prestes, Javier Martinez, Beatrice Luzzi, Valeria Marini, Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e molti altri Vip.

Il parere dei fan sui social

Perché Gianmarco era alla festa di Chi? Alcuni fan di Uomini e donne non escludono la possibilità che il ragazzo potrebbe essere tra i candidati al ruolo di concorrente dell'edizione del Grande Fratello che dovrebbe andare in onda a gennaio e che dovrebbe essere condotta da Alfonso Signorini.

"Gianmarco è alla festa di Chi, Signorini lo adora", "Mi sa che la voce sul GF Vip è vera", si legge su X da quando è arrivata la conferma che Steri era tra i personaggi famosi che il conduttore ha voluto all'evento per i 30 anni del suo settimanale.

Il retroscena di Amedeo Venza

Il 1° ottobre si è parlato di Gianmarco anche per un altro motivo, ovvero per il suo presunto coinvolgimento nella rottura tra Ciro e Martina.

Secondo indiscrezioni tutte da confermare, l'ex tronista di Uomini e donne non avrebbe raccontato al fidanzato del suo incontro con Steri in un locale di Roma: si dice che il giovane avrebbe scoperto tutto dai social, e da lì sarebbe cominciata la crisi che ha portato all'addio definitivo.

Dopo che sul web si è cominciato a parlare di un possibile riavvicinamento tra Martina e Gianmarco, Amedeo Venza ha scritto su Instagram: "Tre mesi fa ho fatto uscire la notizia che tutti e due avevano fatto il provino per il GF Vip. Se il reality si farà a gennaio, vedrete".

Una teoria condivisa da molti, dunque, è quella secondo la quale De Ioannon e Steri potrebbero essere nel cast dell'edizione del programma che dovrebbe andare in onda all'inizio del 2026.