Nel corso del confronto avuto con Ciro Solimeno e Cristina Ferrara, Gianmarco Steri non ha perso l'occasione per punzecchiare l'ex fidanzata sulle voci che hanno impazzato di recente sul web. L'ex tronista di Uomini e donne ha chiesto alla ragazza se avesse frequentato qualcuno dopo la rottura e secondo molti fan si riferiva ai rumor che circolano su lei e Raul Dumitras.

La domanda che spiazza Cristina

Verso la fine della puntata di Uomini e donne dedicata al confronto tra Ciro, Cristina e Gianmarco, quest'ultimo ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Mentre l'ex fidanzata lo punzecchiava sulla velocità con la quale si sarebbe consolato dopo la loro rottura, Gianmarco ha detto: "E tu? Vedi qualcuno? Tu non hai frequentato nessuno da quando ci siamo lasciati? Dai, su".

La corteggiatrice è sembrata un po' sorpresa dalla domanda, mentre Gianmarco sorrideva sornione nell'attesa di una risposta.

"No. Cosa c'entra questo? Perché, sei geloso? Ti dà fastidio?", ha replicato la giovane spostando l'argomento su altro.

In studio non si è più parlato di quest'argomento, ma sui social sono stati in molti a commentarlo facendo il nome della persona alla quale avrebbe pensato Gianmarco nel momento in cui ha cercato di mettere in difficoltà Cristina.

da notare come Cristina incalza nell’ attaccare Gianmarco e appena lui la colpisce nel PUNTO DEBOLE non risponde

lui sapeva benissimo di raul #coatters #uominiedonne pic.twitter.com/oIF2azJgEt — 𝓱𝓲𝓵𝓵𝔂🍓 (@Romanticvibees_) October 29, 2025

I pareri degli utenti di X

La frecciatina di Gianmarco sul presunto flirt tra Cristina e Raul non è passata inosservata, anzi in molti ne hanno parlato mentre la puntata di Uomini e donne del 29 ottobre era ancora in onda.

"Lei lo stava attaccando, poi quando l'ha toccata sul suo punto debole si è ammutolita", "Gianmarco sapeva benissimo di Raul"; "La faccia terrorizzata di Cristina quando stava per venire fuori la sua frequentazione con Raul", "Perché nessuno ha chiesto delle storie di Cristina nella macchina di Raul?"; si legge su X.

Raul spettatore da casa

Al momento, il coinvolgimento di Raul in tutta questa situazione è solo un'ipotesi, nel senso che nessuno ha ancora confermato o smentito i rumor che lo vorrebbero molto vicino a Cristina.

Mentre andava in onda il confronto tra Cristina, Ciro e Gianmarco a Uomini e donne, però, l'ex fidanzato di Martina ci ha tenuto a far sapere che stava guardando la puntata da casa, pubblicando su Instagram una foto in cui si vedeva lui in primo piano e sullo sfondo il televisore acceso su Canale 5.

Il ragazzo si è limitato a mostrarsi con una mano in faccia, come se fosse perplesso, ma non ha aggiunto nessun commento neanche sulla frecciatina che gli avrebbe lanciato il barbiere sul presunto flirt con Cristina.