La puntata di Uomini e donne che è andata in onda il 29 ottobre è stata interamente dedicata al confronto tra Gianmarco Steri, Ciro Solimeno e Cristina Ferrara. Per quasi un'ora e mezza, però, in studio si è parlato soprattutto di Martina De Ioannon e della sua decisione di non accettare l'invito di Maria De Filippi per provare a chiarirsi con l'ex fidanzato. Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno criticato la ragazza sostenendo che non sarebbe stata rispettosa né nei confronti di chi lavora per la trasmissione né in quelli del pubblico che l'ha resa popolare.

I commenti sull'assenza di Martina

Da un paio di giorni si sta facendo un gran parlare del fatto che Martina ha scelto di non confrontarsi con Ciro negli studi di Uomini e donne.

Anche se Gianmarco ha spiegato più volte che la ragazza non ha accettato l'invito della redazione solo per non mancare di rispetto ai suoi familiari, in molti le sono andati contro sostenendo che avrebbe dovuto metterci la faccia come hanno fatto tutte le altre persone coinvolte in questa vicenda.

Gianni e Tina sono intervenuti per dirsi delusi dal comportamento dell'ex tronista.

"Lei doveva essere qui oggi, è irrispettosa nei nostri confronti e in quelli del pubblico che si è ricreduto su di lei durante il suo percorso.

Doveva venire per rispetto verso le persone che l'hanno sostenuta e anche per rispetto del programma stesso", hanno detto quasi all'unisono i due opinionisti del dating-show.

Il parere di Gianni e Tina! #UominieDonne pic.twitter.com/uyPPczpxvs — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 29, 2025

Le reazioni a caldo degli spettatori

La puntata di Uomini e donne del 29 ottobre è stata molto commentata sui social, e la maggior parte degli utenti si è schierata dalla parte di Ciro e di Cristina.

"Gianmarco ora santifica Martina, però voglio vedere quando diventerà anche lui un ex", "Lui ha dato giustificazioni penose, e lei doveva metterci la faccia", "Martina è l'artefice di tutto e non si presenta? Assurdo", "Ho rivalutato Ciro, e la difesa di Maria De Filippi nei confronti di Martina e Gianmarco è penosa", "In tutti i programmi che ha fatto Martina ha dimostrato pochezza e falsità", "Gianni oggi ha detto solo cose giuste", "Bravi gli opinionisti", si legge su X in queste ore.

La frequentazione fa discutere

Anche se ha difeso a spada tratta Martina, Gianmarco ci ha tenuto a sottolineare che non sono una coppia: "Ci stiamo frequentando da poco, non siamo innamorati".

Le parole dell'ex tronista non sono piaciute né a Ciro né agli opinionisti, che l'hanno subito attaccato: "Ma che vuol dire? State tutto il giorno insieme e non siete una coppia?".

Maria De Filippi è intervenuta per spiegare a Steri che forse non dovrebbe minimizzare quello che c'è tra lui e Martina per rispetto di chi è stato lasciato e ora sta soffrendo.

"Va bene, allora diciamo che c'è qualcosa di molto bello e vogliamo viverci", ha aggiunto il ragazzo per provare a correggere il tiro.