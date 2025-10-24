Gemma Galgani sta partecipando alla sua sedicesima edizione di Uomini e donne: da più di 15 anni, la dama è alla ricerca dell'anima gemella in tv e sembra ancora molto lontana dal raggiungere il suo obiettivo. In un'intervista che ha rilasciato al settimanale Mio con la fidanzata Francesca Cruciani, Giovanni Siciliano ha criticato aspramente la storica protagonista del trono Over, sostenendo che sarebbe la più falsa di tutto il cast e che non riuscirà mai a trovare il vero amore in studio.

Le frecciatine a distanza nei confronti di Gemma

In questi giorni su Canale 5 stanno andando in onda le puntate di Uomini e donne in cui Gemma si dispera per Mario, in particolare l'ennesimo rifiuto che ha ricevuto da una persona che le interessa.

Tra gli spettatori del programma, però, c'è chi è convinto che Gemma non avrebbe davvero intenzione di fidanzarsi, anzi che starebbe recitando una parte pur di essere protagonista delle dinamiche più interessanti del trono Over.

Tra i più scettici c'è anche Giovanni, che in una recente intervista ha parlato così della longeva partecipazione della dama torinese al dating show: "Lei aspetta la pensione lì".

Secondo l'ex cavaliere, Gemma non sarebbe sincera quando piange o si dichiara a qualcuno davanti alle telecamere: "Lei è la più falsa di tutti".

Amore a gonfie vele con Francesca

In quest'intervista, Giovanni ha anche parlato di come vanno le cose tra lui e Francesca fuori dagli studi di Uomini e donne.

A distanza di qualche mese dall'inizio della loro storia d'amore, i due protagonisti del Trono Over si dichiarano innamorati e felici di aver scelto di viversi lontano dai riflettori.

Le anticipazioni della puntata in onda il 24 ottobre

Tornando a Gemma e alla disperazione che sta mostrando in questo periodo in studio, venerdì 24 ottobre andrà in onda un'altra puntata di Uomini e donne in cui la dama si lamenterà del trattamento che riceverebbe da Mario e da altri signori del parterre.

Le anticipazioni che sono state postate su Witty Tv svelano che Galgani accuserà Lenti di averla trattata male e lo farà con la voce rotta e le lacrime agli occhi.

Il cavaliere, però, non si lascerà intenerire da questo sfogo e ribadirà la sua intenzione di frequentare altre donne, in particolare Isabella e Cinzia.

L'ultima parte della puntata che chiuderà la settimana di programmazione del dating show, invece, sarà dedicata al percorso di Cristiana e alla messa in onda dell'esterna in cui darà il suo primo bacio. La tronista cederà all'attrazione nei confronti di Jakub, ma l'idillio tra loro durerà poco e ben presto lui diventerà un corteggiatore di Sara.