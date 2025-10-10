L'edizione 2025/2026 di Uomini e donne è iniziata da meno di un mese, ma molti fan sono già arrivati alla conclusione che i tronisti non sarebbero all'altezza del ruolo che gli è stato affidato. Sui social, infatti, in tanti si sono lamentati dell'atteggiamento troppo pesante di Cristiana Anania, dell'eccessiva pacatezza di Flavio Ubirti e del comportamento spesso sopra le righe di Sara Gaudenzi.

Le lamentele di Cristiana

Quest'anno la redazione di Uomini e donne ha scelto di puntare su due ragazze e su un ragazzo per tenere alta l'attenzione del pubblico sul trono Classico, ma per ora sembra non esserci riuscita al cento per cento.

Dando un'occhiata ai commenti che sono stati postati sui social durante la messa in onda delle ultime puntate, sono in molti a non apprezzare i tronisti che sono stati selezionati per la prima parte della stagione 2025/2026.

Lo scorso 9 ottobre, ad esempio, Cristiana ha fatto una vera e propria scenata di gelosia a Jakub solo perché posterebbe troppe storie su Instagram: infastidita dal comportamento del suo corteggiatore, la giovane l'ha quasi obbligato a ridurre la sua attività social nel rispetto della loro conoscenza.

L'out-out della protagonista del dating-show, però, non è piaciuto alla maggior parte dei telespettatori, gli stessi che l'hanno criticata definendola pesante e un po' pazza per la reazione che ha avuto davanti alle telecamere.

Le opinioni sul cast

In questi giorni il pubblico di Uomini e donne assisterà al passaggio di Sara dal ruolo di corteggiatrice a quello di tronista (la puntata è stata registrata ma deve ancora andare in onda), e c'è già chi è scontento di questa "promozione" voluta soprattutto da Maria De Filippi.

"La futura tronista ha basato la sua intera personalità screditando Flavio, il ragazzo che teoricamente dovrebbe corteggiare. Se ne sarebbe potuta andare, invece è ancora in quello studio", si legge su X.

Sono tanti gli utenti social che non apprezzano i tre protagonisti del trono Classico, ognuno per un motivo diverso.

"Cristiana è pazza, Flavio è noioso e moscio, Sara è fake e odiosa", "Sara è una grandissima cafona", "Non mi piacciono, spero che scelgano il prima possibile", "Ma perché non hanno dato il trono alla vera bambolina, Cristina?

", sono alcuni dei commenti che sono apparsi sul web in questo periodo.

Cristiana è già mezza pazza

Flavio è noioso e moscio

Sara è odiosa e fake

DATEMI IL TRONO DELLA VERA BAMBOLINA #Uominiedonne pic.twitter.com/lm8FBBSvHA — Giorgia 🌸 (@GioBallerini99) October 9, 2025

I primi interessi

In base a quello che è andato in onda fino ad ora, si evince che Cristiana e Flavio hanno già qualche preferenza tra le persone con le quali stanno uscendo in esterna.

La tronista di Uomini e donne, per esempio, sembra molto interessata a Jakub, tant'è che è proprio a lui che ha dato il primo bacio (mostrato in una puntata di Uomini e donne registrata lunedì scorso).

L'ex tentatore, invece, fino ad ora si è sbilanciato nei confronti di Martina, ma non si è sentito pronto a baciarla quando si è creata l'occasione giusta.