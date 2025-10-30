Tutta la prima parte della puntata di Uomini e donne che è andata in onda il 30 ottobre è stata dedicata a Federico Mastrostefano e alle sue frequentazioni. Agnese De Pasquale si è lamentata del comportamento del cavaliere, e Maria De Filippi è intervenuta per difendere lui e per chiedere a lei di non considerarsi superiore rispetto alle altre dame. Il rimprovero della conduttrice ha diviso il pubblico tra chi concorda con lei e chi pensa che non dovrebbe schierarsi sempre dalla parte di Federico.

La strigliata davanti a tutti

Il 30 ottobre Uomini e donne si è tornati a parlare di Federico e del suo tira e molla con Agnese.

La dama ha criticato duramente il cavaliere perché secondo lei non sarebbe coerente, ma ha avuto da ridire anche con Erika dopo la puntata.

Maria De Filippi è intervenuta quasi subito per difendere Mastrostefano e le sue nuove frequentazioni, ma si è innervosita quando ha sentito De Pasquale usare parole poco carine nei confronti delle "colleghe" di parterre.

"Io ho un fuori onda della volta scorsa in cui dici che lui si starebbe accontentando uscendo con Erika, ho scelto di non farlo vedere per non farti fare una brutta figura. Ma chi sei? Datti una calmata. Capita di non piacere a un uomo, è successo a tutte, ma si va avanti. Non è che non ti vuole perché è insicuro e le altre sono sceme", ha tuonato la padrona di casa.

#Maria: "Può capitare di non piacere ad un uomo, è capitato a tutte, ma si va avanti, non è che lui diventa insicuro e loro delle sc*me!" ✈️#uominiedonne pic.twitter.com/W47QxmBEQt — IlMondodellaTV (@IlMondodellaTV) October 30, 2025

I telespettatori si dividono

Il rimprovero di Maria De Filippi ad Agnese ha diviso i fan di Uomini e donne: da un lato c'è chi ha concordato con la presentatrice sul fatto che la dama non dovrebbe considerarsi migliore delle altre, dall'altro chi non ha gradito la difesa a spada tratta della padrona di casa nei confronti di Federico.

"Maria è on fire, adoro", "Ha mandato in onda il video per far sentire a tutti le sue parole, è nera", "Maria che dice ad Agnese di darsi una calmata, era ora", "Finalmente l'ha zittita", "Sto volando", "Ma Agnese sta ancora appresso a Federico?

Patetica", "La dignità di Agnese questa sconosciuta", "Qui Maria ha sbagliato", "Fino a ieri Agnese era buona, ora che ha parlato male del suo cocco Federico è diventata cattiva", "Ma perché Maria protegge sempre Federico? Insopportabile", si legge su X in queste ore.

I sorrisi dopo la tensione

Tra Maria De Filippi e Agnese, però, è tornato il sereno quasi subito: complice l'atteggiamento scherzoso di Federico, la conduttrice di Uomini e donne ha ritrovato il sorriso ed è apparsa più accomodante anche nei confronti della dama.

Mastrostefano e De Pasquale hanno anche fatto un ballo su suggerimento della padrona di casa, e questo è servito a sciogliere tutta la tensione che si era creata all'inizio della puntata.