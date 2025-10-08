Non accennano a placarsi le chiacchiere sulla vita sentimentale di Martina De Ioannon, soprattutto da quando ha detto addio a Ciro Solimeno e sembra essersi riavvicinata a Gianmarco Steri. La tronista di Uomini e donne, inoltre, nelle ultime ore ha risposto in modo piccato a chi le ha scritto che il suo ex si sarebbe salvato, e l'ha fatto tirando in ballo il ruolo da vittima che starebbe ricoprendo da quando si sono lasciati pur di accumulare consensi.

La replica piccata ai fan di Ciro

Continua a far discutere l'atteggiamento che ha assunto Martina da quando ha ufficializzato la rottura con Ciro: sui social, infatti, la ragazza sta mettendo "mi piace" a commenti un po' ambigui (soprattutto a quelli di chi la rivorrebbe vicina a Gianmarco), sta postando emoji che sembrano riferirsi al barbiere e sta replicando a chi si sta schierando dalla parte del suo ex fidanzato.

L'8 ottobre, De Ioannon ha scelto di rispondere ad un'utente di TikTok che le ha scritto: "Spero solo che Ciro ritrovi la felicità, quella vera".

"Ora è il momento vittima per i consensi, il fosso scansato e meriti di meglio. Tutto da copione", ha ribattuto l'ex tronista di Uomini e donne in quella che molti hanno interpretato anche come una frecciatina neppure troppo velata nei confronti di Solimeno.

buongiorno a tutti ma soprattutto buongiorno a martina 💜 pic.twitter.com/aVtyz5Xl86 — letteralmente alla frutta (@_allafrutta) October 8, 2025

La presa di posizione sui social

Nelle ore precedenti, Martina aveva attirato l'attenzione dei curiosi con un altro commento in cui sembrava voler prendere le distanze da Ciro dopo la rottura.

"Mi ero ricreduta su di lei e mi piaceva la semplicità che aveva insieme a Ciro", è il commento al quale l'ex protagonista di Uomini e donne ha deciso di rispondere.

"Io sono Martina e non è un uomo a costruirmi, sono già chi voglio essere", ha scritto la ragazza su TikTok.

lei che non vuole più essere associata a lui mi sento maleeee✈️✈️✈️✈️#uominiedonne #coatters pic.twitter.com/quoVGtrXZB — ari ; 𝒄𝒐𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓𝒔 𝒆𝒓𝒂 (@hosonno0) October 7, 2025

Il parere degli utenti di X

Le recenti mosse social di Martina stanno appassionando sempre più fan, e uno dei motivi è sicuramente la sua mancata smentita alle voci che la rivorrebbero vicina a Gianmarco.

"Lei non vuole più essere associata a Ciro, mi sento male", "Che ridere tutto quello che sta facendo", "Sta tornando com'era a Temptation Island", "Lei si sveglia e decide di darci il buongiorno con queste frecciatine", "Ma Maria De Filippi cosa aspetta ad invitarli tutti e quattro a Uomini e donne?", "Ma la redazione non sa più lavorare?

Cosa aspettano?"; "Da tutte queste mosse, non penso che Martina rifiuterebbe un confronto in studio, quindi si sbrigassero", si legge su X in queste ore.

Molti utenti aspettano con ansia un faccia a faccia tra Martina, Gianmarco, Ciro e Cristina lì dove sono nate le loro storie d'amore, ovvero negli studi dove si registra il dating-show di Canale 5.