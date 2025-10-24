Martina De Ioannon è molto attenta a tutto quello che si dice e si scrive sul suo conto, e a confermarlo è la dura risposta che ha dato su Instagram a chi ha criticato sia lei che la sua famiglia per tutto quello che è successo ultimamente. L'ex tronista di Uomini e donne ha invitato i fan a non includere i suoi genitori nello "show" di cui è protagonista in questo periodo e nelle sue parole c'è anche chi ha colto una frecciatina ai parenti di Ciro Solimeno.

Lo sfogo in difesa dei familiari

Il flirt tra Martina e Gianmarco è sulla bocca di tutti da giorni, e sono in molti a non aver apprezzato la velocità con la quale i due si sono riavvicinati dopo aver lasciato Ciro e Cristina.

Tra i fan che stanno criticando la nuova "coppia" c'è anche chi ha tirato in ballo i familiari della ragazza e i sensi di colpa che dovrebbero avere per tutto quello che è accaduto nelle ultime settimane.

L'ex tronista di Uomini e donne non è riuscita a rimanere in silenzio leggendo questi commenti, anzi ha risposto a muso duro: "Non parlate di famiglie, perché non c’entra nulla con questo show. Le famiglie che si dovrebbero vergognare sono altre. State zitti, che se parlo io sfascio i teatrini".

In queste parole c'è chi ci ha trovato una velata frecciatina nei confronti dei parenti di Ciro, come se Martina avesse lasciato intendere di sapere cose scomode su persone che in questo momento sembrano marginali in questa storia.

Ammette lo show almeno, comunque adoro che dice di non toccare le famiglie però al tempo stesso neanche troppo velatamente fa allusioni sulla famiglia di ciro, una poveraccia questo sei pic.twitter.com/wZlDc2FU6C — 𝑬𝒍𝒍𝒆 🌻 (@Ellepi) October 24, 2025

Il parere degli utenti di X

Lo sfogo di Martina ha incuriosito molti fan, soprattutto nella parte in cui sembrava alludere alla famiglia di Ciro e a quello che potrebbero causare le sue dichiarazioni se solo decidesse di parlare pubblicamente.

"Ammette che sta facendo tutto uno show quindi", "Fa allusioni sulla famiglia di Ciro, che poveraccia", "Io sono avvelenata, ma come si permette?", "Praticamente è sempre colpa di Ciro, che è già cornuto e cacciato di casa", "Dovrebbe tornare di moda la vergogna", "Lei messaggiava con Gianmarco da settembre e poi il problema è la famiglia di Ciro, mah", "Questa sta fuori di testa", "Quando la smetterà di essere così ridicola?", si legge su X da quando l'ex tronista di Uomini e donne ha risposto a tono alle critiche rivolte ai suoi parenti.

Nessuna ospitata in studio

Il 24 ottobre Lorenzo Pugnaloni ha dato un "dispiacere" ai fan di Uomini e donne che speravano di assistere presto al ritorno in studio di Martina e Gianmarco.

Secondo l'esperto di gossip non sarebbe in programma nessuna ospitata proprio per volontà di Gianmarco e Martina: si dice che i due ragazzi non avrebbero accettato il faccia a faccia con gli ex Ciro e Cristina per evitare che passino da vittime agli occhi del pubblico.