Per giorni Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si sono punzecchiati a distanza: lei ha definito l'ex una finta vittima in cerca di consensi, lui ha postato canzoni che parlavano di tradimento. Poche ore fa, però, gli ex protagonisti di Uomini e donne hanno sorpreso tutti difendendosi a vicenda in un messaggio che hanno inviato alla pagina Instagram Dariatvgossip; Lorenzo Pugnaloni ha stroncato i due sostenendo o che avrebbero messo su una farsa facendo credere cose non vere, oppure non si sarebbero mai lasciati.

Le precisazioni sulle voci di tradimento

Per settimane sul web si è parlato di un possibile tradimento come motivo scatenante della rottura tra Martina e Ciro: secondo alcuni la ragazza si sarebbe riavvicinata a Gianmarco dopo averlo incontrato casualmente in discoteca, per altri Solimeno avrebbe voltato velocemente pagina flirtando con altre ragazze dopo l'addio a De Ioannon.

Il 10 ottobre scorso, entrambi gli ex protagonisti di Uomini e donne hanno deciso di esporsi per smentire queste chiacchiere che stavano circolando sul loro rapporto.

"Un giorno la colpa è mia, un altro giorno è di Martina. La verità è che nessuno ha mai mancato di rispetto all'altro", ha precisato il giovane dopo aver letto l'ennesima segnalazione sul suo conto.

Pochi minuti dopo è intervenuta anche l'ex tronista affermando: "Confermo, non ci sono mai stati tradimenti e tutt'ora ci stiamo rispettando".

L'analisi dell'esperto

La scelta di Ciro e di Martina di difendersi dalle voci che stanno impazzando sulla loro rottura, non ha convinto né molti fan di Uomini e donne né Lorenzo Pugnaloni.

"Alla fine è sempre la gente che inventa tutto, non loro che stanno montando questa farsa da giorni. Lui ha postato una canzone sul tradimento e lei ha definito l'ex una finta vittima che cerca consensi, sarebbe questo il rispetto che si stanno portando? Le cose sono due: o è tutta una farsa che hanno montato ma che non ha retto un secondo o stanno ancora insieme e ci hanno preso in giro dall'inizio", ha sbottato l'esperto di gossip su Instagram.

Il pensiero degli utenti di X

Sui social in tanti si sono detti concordi con Pugnaloni, anche chi ha sempre fatto il tifo per l'amore tra Martina e Ciro sin dalla loro prima esterna a Uomini e donne.

"Se tornano insieme, o non si sono mai lasciati, spero che si ritroveranno senza un fan", "Nulla ha senso in tutta questa storia", "Ma perché ora si difendono?", "Ha ragione Pugnaloni, è mi costa ammetterlo", "Lui ha ragione su quei falliti", "Altro che coppia vera", "Vuoi vedere che finisce che questa rottura era solo una montatura? Che figuraccia farebbero", si legge su X in questi giorni.