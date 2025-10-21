Martina De Ioannon e Gianmarco Steri si stanno frequentando, e la conferma è arrivata da una foto che una fan ha scattato agli ex tronisti di Uomini e donne la sera del 20 ottobre. Come ha riportato Deianira Marzano su Instagram, i due ragazzi hanno trascorso un po' di tempo insieme in un noto locale di Roma, e i presenti li hanno visti e immortalati mentre si scambiavano baci e abbracci.

L'immagine che fa sognare i fan

Ciro l'aveva anticipato nell'intervista che ha rilasciato lo scorso weekend a Lorenzo Pugnaloni: Martina e Gianmarco si frequentano, e sarebbe stata lei stessa a raccontarglielo in una recente telefonata.

Oggi, 21 ottobre, Deianira Marzano ha ricevuto e poi pubblicato su Instagram la foto che conferma il flirt in corso tra i due tronisti della passata edizione di Uomini e donne.

"Ieri mi trovavo in un locale a Roma e li ho visti, si sono anche baciati", ha svelato l'autrice della segnalazione che sta impazzando sul web in queste in queste ore.

L'esperta di gossip, dunque, ha condiviso con i suoi follower lo scatto di De Ioannon e Steri abbracciati e complici nel posto dove hanno deciso di uscire allo scoperto dopo settimane di chiacchiere, ipotesi e avvistamenti senza prove.

aiutooooooo proprio così pic.twitter.com/1nuHWde5bw — letteralmente alla frutta (@_allafrutta) October 21, 2025

La prova della conoscenza in corso

La foto che conferma il flirt in corso tra Martina e Gianmarco sta già facendo il giro della rete, anche perché è la prima in cui i due appaiono vicini dopo l'esperienza a Uomini e donne.

La ragazza l'aveva lasciato intendere che c'era qualcosa di vero dietro alle voci che la volevano di nuovo legata a Steri (soprattutto con metafore e like sui social), ma lo scatto che una fan ha realizzato di nascosto l'altra sera è la prova che tra i due è riscoccata la scintilla.

Per il momento, gli ex tronisti non hanno ancora postato foto o video insieme, ma chi ha sempre creduto in loro non vede l'ora di assistere all'ufficializzazione di questo rapporto anche su Instagram.

La rabbia di Ciro e il silenzio di Cristina

Se Ciro ha già rilasciato un'intervista in cui ha parlato sia della rottura con Martina che del ritorno di fiamma tra quest'ultima e Gianmarco ("Mi ha confermato che si sono visti e baciati, c'è rabbia perché la vivo come una mancanza di rispetto nei miei confronti"), Cristina non ha ancora rotto il silenzio su tutto quello che è accaduto nell'ultima settimana.

Da quando ha confermato la fine della sua storia con Steri, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha sempre evitato di tornare sull'argomento, e molti fan hanno apprezzato quest'atteggiamento maturo.

I curiosi, però, vorrebbero sapere anche il parere di Ferrara sul flirt tra Gianmarco e Martina, soprattutto perché è cominciato a meno di mese di distanza dal loro addio.