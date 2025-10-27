Martina De Ioannon sembra non poterne più delle accuse chi è convinto che abbia tradito Ciro Solimeno, e in queste ore l'ha dimostrato rispondendo a tono ai fan che continuano a sostenere questa cosa. Su Instagram, dunque, l'ex tronista di Uomini e donne ha chiarito che nessuno avrebbe mai mancato di rispetto e chi è stato lasciato dovrebbe semplicemente accettare la situazione.

La passione con Gianmarco fa discutere

Da oltre una settimana sul web si parla spesso di Martina, Gianmarco e dei baci che si sono scambiati in pubblico da quando alcuni fan li hanno sorpresi insieme in un locale di Roma.

I due diretti interessati non hanno ancora ufficializzato la loro frequentazione, ma chi li ha incontrati per caso allo stadio, in qualche ristorante o in giro per la città non ha dubbi: tra i due è riesplosa la passione a quasi nove mesi di distanza dalla "non scelta" a Uomini e donne.

Rumor tutti da confermare, inoltre, sostengono che gli ex tronisti avrebbero cominciato a sentirsi quando lei era ancora legata a Ciro, quindi c'è chi la accusa di aver mancato di rispetto al ragazzo con il quale ha fatto coppia fino all'inizio di ottobre.

Gli sfoghi di Martina su Instagram

L'altro giorno Martina si è imbattuta nei commenti di chi continua a sostenere che avrebbe tradito Ciro, e ha deciso di rispondere in maniera diretta ed efficace.

"Io non ho tradito nessuno, non so chi vi ha raccontato questa cavolata. Nessuno ha le corna. Bisogna ACCETTARE di essere stati lasciati per motivi legati alla coppia, fine", ha scritto l'ex tronista di Uomini e donne su Instagram mettendo in maiuscolo la parola "accettare", come se l'ex fidanzato non avesse ancora metabolizzato la sua scelta di voltare pagina.

De Ioannon ha voluto puntualizzare anche le tempistiche con le quali sono cambiate le cose nella sua vita amorosa: "Non abbiamo sfasciato nessuna famiglia, era una storia di otto mesi e non di vent'anni. Fatela finita, qui siamo tutti felici e contenti. Ognuno guardasse in casa propria".

Voci su un'ospitata di coppia a Verissimo

Nelle ultime ore si è parlato di Martina e Gianmarco anche per un possibile ritorno in televisione: stando a quello che ha svelato Amedeo Venza sul suo profilo social, la nuova coppia sarebbe in trattativa con Verissimo per un'intervista esclusiva.

Al momento non si sa ancora se gli ex tronisti di Uomini e donne decideranno di raccontarsi a Silvia Toffanin, preferendola a Maria De Filippi, ma probabilmente nei prossimi giorni trapeleranno altre indiscrezioni sui due ragazzi che da quasi un mese sono sulla bocca di tutti per il flirt che stanno vivendo subito dopo aver lasciato Ciro e Cristina.