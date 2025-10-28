Il 28 ottobre Maria De Filippi ha ospitato a Uomini e donne tre protagonisti della scorsa edizione: le anticipazioni che ha diffuso Lorenzo Pugnaloni al termine delle riprese di questo martedì, infatti, svelano che agli studi Elios c'è stato un confronto tra Gianmarco Steri, Ciro Solimeno e Cristina Ferrara. Martina De Ioannon ha rifiutato l'invito della conduttrice perché non voleva rivedere l'ex fidanzato e questo le è costato critiche sia dallo studio che da parte di molti utenti social, che sono convinti che l'obiettivo della ragazza sarebbe quello di partecipare al Grande Fratello.

L'assenza in studio che fa discutere

Il 28 ottobre a Uomini e donne c'è stato l'atteso confronto tra Gianmarco, Cristina e Ciro: le anticipazioni del web, però, svelano che Martina non era in studio perché ha rifiutato l'invito di Maria De Filippi e della redazione.

La ragazza ha giustificato il suo "no" dicendo che non voleva rivedere l'ex fidanzato, che non aveva niente da dirgli e che i suoi genitori non avrebbero gradito quel faccia a faccia dopo quello che è successo da quando si sono lasciati.

Il barbiere, dunque, ha parlato a lungo con Solimeno e un po' meno con Ferrara, ma a entrambi ha detto che il suo riavvicinamento con De Ioannon sarebbe avvenuto solo di recente, quindi nessuno avrebbe tradito nessuno.

Nel corso della discussione, sia la conduttrice che Gianni Sperti hanno criticato Martina per la foto che ha scelto di pubblicare su Instagram qualche giorno fa, quella in cui metteva in bella mostra la collana che le aveva regalato Gianmarco in un'esterna.

Il risentimento di Ciro e i silenzi di Cristina

Il confronto a tre tra Gianmarco, Ciro e Cristina è durato un'intera puntata, quindi non è da escludere l'ipotesi che questa registrazione di Uomini e donne potrebbe andare in onda a breve (non seguendo l'ordine cronologico delle riprese).

L'ex corteggiatore napoletano non ce l'aveva con Steri, anzi ha detto più volte che la sua rabbia è rivolta solo a Martina e alle bugie che gli avrebbe raccontato nell'ultimo periodo in cui sono stati insieme.

Cristina, invece, ha parlato poco, ha dato del "ragazzino" all'ex e poi ha detto che si era accorta da un po' che la sua testa era altrove e che avrebbe gradito maggiore chiarezza da parte sua.

I sospetti degli spettatori

Da quando è trapelata l'anticipazione sul "no" di Martina all'ospitata a Uomini e donne, sui social c'è chi ha cominciato a ipotizzare che dietro a questa decisione ci potrebbe essere dell'altro.

"Non voleva rivedere Ciro, quindi andrà da sola al centro studio per dire la sua?", "Si sta risparmiando perché il suo piano è il GF, è palese ormai", "Per me questa è la conferma che Martina sarà nel cast dell'edizione gold del Grande Fratello", si legge su X in queste ore.