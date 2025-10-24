La frequentazione in corso tra Gianmarco Steri e Martina De Ioannon è uno degli argomento più chiacchierati di questo periodo, e tutti sembrano avere un'opinione a riguardo. Secondo molti fan di Uomini e donne, anche Nadia Di Diodato avrebbe commentato questo flirt postando su Instagram la frase "ascolta il tuo intuito", con la quale avrebbe punzecchiato il tronista che ha corteggiato e al quale ha sempre rimproverato una mancanza di interesse nei confronti delle sue pretendenti.

Lo sfogo che non passa inosservato

Dopo Ciro e Cristina, anche Nadia avrebbe detto la sua sulla coppia del momento, ovvero sul tronista che ha corteggiato a Uomini e donne e sul suo riavvicinamento a Martina.

"Ascolta il tuo intuito", è la frase in inglese che la ragazza ha postato sul suo profilo Ig il 23 ottobre e che molti fan hanno subito interpretato come una frecciatina neppure troppo velata nei confronti di Gianmarco.

Per mesi, infatti, Di Diodato ha messo in dubbio l'interesse che Steri diceva di avere per le sue pretendenti, e oggi sembra aver rivendicato quel pensiero commentando in modo indiretto il ritorno di fiamma tra il barbiere e De Ioannon.

In studio Nadia ha sempre sostenuto che il tronista non provava sentimenti né per lei né per Cristina, e la sua mossa social dell'altra sera potrebbe essere collegata a tutto quello che è successo negli ultimi giorni.

lei bacia per terra tutti i giorni pic.twitter.com/wgUXGITewj — giu’ (@itsgiusyyyyy) October 23, 2025

Il parere degli utenti di X

Il recente sfogo di Nadia potrebbe non avere a che fare con Gianmarco e Martina, ma molti fan di Uomini e donne sono convinti del contrario.

"Lei bacia per terra tutti i giorni per come è andata", "Nadia dovrebbe essere sul trono", "Ora fa la splendida, ma è rimasta lì per lui fino alla scelta e sperandoci fino all'ultimo", "Si è anche fidanzata, perché parla ancora di Gianmarco?", "Ci mancava solo lei in effetti", "Non è detto che in queste tre parole ci sia un riferimento a Gianmarco, state calme", "Piace a tutti la visibilità a quanto pare", "Ha sempre avuto ragione e ora lo sottolinea, fa bene", "Il treno della disperazione viene preso proprio da tutti", "L'ho sempre adorata, ma cosa c'entra adesso?", "Sempre con te Nadia", si legge su X in queste ore.

Un nuovo amore per Nadia

Come hanno ricordato alcuni fan sui social, da qualche mese Nadia fa coppia con un ragazzo che non fa parte del mondo dello spettacolo.

Tramite alcune foto che ha postato su Instagram quest'estate, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha ufficializzato la sua storia con Andrea, un giovane imprenditore che fisicamente assomiglia un po' a Gianmarco.

Il nuovo fidanzato di Di Diodato, infatti, è di Roma e ha molti tatuaggi proprio come il barbiere che ha corteggiato davanti alle telecamere fino allo scorso maggio.