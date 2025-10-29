Da diverse ore sul web si parla della mancata partecipazione di Martina De Ioannon alla registrazione di Uomini e donne interamente dedicata a lei, Gianmarco Steri, Ciro Solimeno e Cristina Ferrara. Stando a quello che è stato raccontato in studio il 28 ottobre scorso, l'ex tronista non avrebbe accettato l'invito della redazione soprattutto per non mancare di rispetto alla sua famiglia, che non avrebbe gradito sentir parlare della sua intimità in televisione.

Le motivazioni dell'assenza in studio

Perché Martina non ha partecipato alla registrazione di Uomini e donne del 28 ottobre?

I fan se lo sono domandati per ore, e le anticipazioni del web hanno svelato i motivi di questa chiacchierata assenza.

Le informazioni che sono trapelate dagli studi Elios al termine delle riprese di martedì scorso, svelano che la ragazza ha detto "no" a quest'attesissima ospitata soprattutto nel rispetto della sua famiglia. L'ex tronista ha preferito disertare la puntata interamente dedicata al confronto tra Gianmarco, Ciro e Cristina per non dover parlare della sua intimità davanti a tutti, una cosa che i suoi parenti non avrebbero apprezzato.

Si dice anche che il "no" di De Ioannon sarebbe legato alla sua volontà di non rivedere l'ex fidanzato dopo tutto quello che è successo da quando si sono lasciati, in particolare le pungenti frecciatine che lui le avrebbe lanciato nelle interviste e sui social.

Gianmarco 'scudo' di Martina

La scelta di Martina di non presentarsi al confronto con Ciro e Cristina ha diviso i fan di Uomini e donne: da un lato c'è chi ha dato della "codarda" alla ragazza, dall'altro chi pensa che avrebbe fatto la cosa giusta mandando avanti Gianmarco.

"Adoro questa decisione, super chic. Per me dimostra anche quanto fosse sicura che la persona che ha affianco (Steri) l'avrebbe difesa adeguatamente", ha scritto un'utente di Instagram attirando l'attenzione di De Ioannon.

"Esattamente", ha risposto l'ex tronista lasciando intendere che si è fidata e affidata a Gianmarco in tutto e per tutto.

Lo speciale in onda il 29 ottobre

La puntata di Uomini e donne che è stata registrata poche ore fa, andrà in onda mercoledì 29 ottobre: con un post che è stato caricato su tutti i profili social della trasmissione, la redazione ha anticipato che il confronto tra Ciro, Cristina e Gianmarco sarà infatti trasmesso già oggi.

Secondo quanto trapela l'ex corteggiatrice avrebbe interagito poco con Steri e il faccia a faccia più interessante sarebbe proprio quello tra il barbiere e Solimeno, "impreziosito" dai commenti degli opinionisti e della conduttrice.