In questo periodo sui social si sta parlando molto di Mario Lenti e del fascino che sembra avere sulla maggior parte delle dame di Uomini e donne. Il cavaliere, però, ha colpito anche una storica ex protagonista del trono Over: in un'intervista che ha rilasciato a Fralof su Instagram, Pinuccia Della Giovanna ha detto che tornerebbe in studio per conoscere meglio l'imprenditore pugliese, anche se potrebbe essere un po' troppo giovane per lei.

La curiosità nei confronti di Mario

Ad appena un mese dall'inizio dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne, è già molto lunga la lista delle dame che hanno mostrato un interesse nei confronti di Mario.

Fino ad ora Gemma, Marina, Cinzia, Magda, Valeria e Isabella si sono scontrate pur di avere le attenzioni del cavaliere, ma l'elenco si potrebbe allungare con il passare delle settimane.

Il signor Lenti, infatti, sembra riscuotere molto successo anche fuori dagli studi Elios: in un'intervista che ha rilasciato sui social, l'ex dama Pinuccia ha fatto proprio il nome dell'imprenditore pugliese quando le è stato chiesto se tornerebbe per corteggiare un uomo del cast.

"Vorrei conoscere Mario, ma non so quanti anni ha", ha affermato Della Giovanna in questi giorni.

Il commento sul programma e sul nuovo amore di Alessandro

Pinuccia ha fatto parte del cast di Uomini e donne per diverse stagioni, e qualche mese fa è tornata come ospite e ha cantato la sua canzone davanti a tutti.

Anche se Mario le suscita una certa curiosità, la dama è un po' titubante sull'eventualità di rientrare nel parterre perché non ha un bel ricordo di tutto quello che succedeva in studio.

"Lì ci sono momenti pesanti e noiosi, troppo per la mia età", ha dichiarato l'ex dama.

In merito alla felicità che ha trovato Alessandro accanto alla signora Maria Teresa, Pinuccia ha detto: "Sono contenta e ricordo tutto con grande affetto".

La donna ha speso belle parole anche per gli opinionisti del dating-show, nonostante le critiche che le hanno rivolto nel periodo in cui cercava l'amore davanti alle telecamere.

In arrivo nuove registrazioni

Lunedì 20 e martedì 21 ottobre si registreranno nuove puntate di Uomini e donne, e quasi sicuramente Mario sarà tra i protagonisti assoluti dello spazio dedicato al trono Over.

Cinzia è la dama che Lenti sta frequentando in questo periodo, ma Gemma sembra non volersi fare da parte: le anticipazioni delle riprese che si sono svolte la scorsa settimana, infatti, svelano che Galgani ha punzecchiato ripetutamente il cavaliere e alla fine lui ha deciso di interrompere anche il rapporto d'amicizia che avevano deciso di mantenere dopo aver chiuso la loro frequentazione.