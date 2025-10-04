Dopo il weekend ci saranno due nuove registrazioni di Uomini e donne e la curiosità dei fan è soprattutto per come si comporterà Gemma Galgani ad una settimana di distanza dall'ennesimo rifiuto di Mario Lenti. Lunedì 6 e martedì 7 ottobre, infatti, la dama si ritroverà faccia a faccia con il cavaliere che nelle ultime puntate le ha preferito Magda nonostante un corteggiamento serrato sia davanti che dietro le telecamere.

Doppio appuntamento con le riprese del programma

Nell'ultima settimana Gemma ha pianto più volte per Mario e per i "no" che ha continuato a dirle, per questo sono in molti ad attendere con ansia le anticipazioni delle prossime registrazioni di Uomini e donne.

Il 6 e il 7 ottobre, infatti, si svolgeranno nuove riprese del dating-show e la dama dovrebbe ripartire alla carica con il cavaliere che ha cercato di conquistare in ogni modo nell'ultimo periodo.

Galgani sembra non volersi rassegnare all'idea che Lenti la considera solo un'amica, quindi è molto probabile che lunedì o martedì prossimo arriverà a chiedergli l'ennesima possibilità davanti a tutti.

Fino ad ora l'imprenditore pugliese è rimasto fermo sulla propria decisione iniziale, ma agli Elios può accadere di tutto e quindi non sarebbe da escludere un suo ripensamento di fronte al "pressing" di Gemma.

Il corteggiamento in studio e in esterna

Gemma ha mostrato interesse per Mario sin dal loro primo incontro, e lo ha confermato per diverse settimane nonostante lui uscisse anche con altre dame del parterre.

In un'esterna che è andata in onda venerdì scorso, inoltre, Galgani ha cercato di sedurre il cavaliere mangiando gli spaghetti in modo piuttosto sensuale, e questo ha spinto Tina a punzecchiarla per molto tempo.

Il protagonista di Uomini e donne Over, però, è sembrato più preso da Magda, con la quale si è scambiato baci e altre effusioni sia davanti che lontano dalle telecamere.

Il paragone con Barbie

In queste ore sul web si sta parlando di Gemma anche per le dichiarazioni che ha rilasciato sulla sua vita, e in particolare su quanti lavori ha fatto da quando era adolescente.

Nel parlare del suo passato professionale piuttosto movimentato, la dama di Uomini e donne si è paragonata a Barbie: "Mi ci sento soprattutto nella cura dell'outfit e come lei spero di incontrare il mio partner, magari come Ken".

In quest'intervista che ha concesso al magazine del programma, dunque, la 75enne di Torino ha ribadito che il suo desiderio più grande è quello di riuscire a trovare l'amore e spera che l'edizione 2025/2026 del dating-show sia quella giusta per poter coronare questo sogno che insegue da oltre 16 anni con scarsi risultati.