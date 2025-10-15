In attesa della puntata di Uomini e donne del 15 ottobre, su Witty TV è stato pubblicato un video con le anticipazioni di gran parte di ciò che andrà in onda. Tina Cipollari non perderà l’occasione per attaccare Gemma Galgani per il suo corteggiamento nei confronti di Mario Lenti, poi chiederà a Maria De Filippi di avere accanto Flavio Ubirti invece della nuova tronista Sara Gaudenzi.

Le dure parole dell'opinionista

Mercoledì 15 ottobre andrà in onda una puntata di Uomini e donne, che è stata registrata qualche settimana fa, la prima in cui Sara ricopre il ruolo di tronista.

L'appuntamento odierno si aprirà con la reazione a caldo della giovane alla proposta di Maria De Filippi: la ragazza non tratterrà le lacrime e poi andrà a comunicare la notizia alla mamma.

Dopo aver accolto la nuova protagonista del trono Classico, la presentatrice chiamerà al centro Gemma e manderà in onda un filmato in cui la dama proverà a riavvicinarsi a Mario nonostante lui le avesse detto che possono essere solo amici.

"Ancora? Dopo vent'anni ti comporti ancora così? E basta", commenterà Tina con tono severo.

L'opinionista attaccherà Gemma per la sua insistenza nel cercare attenzioni da un cavaliere che non la ricambia.

La reazione di Cristiana all'arrivo di Sara

La seconda parte della puntata di Uomini e donne del 15 ottobre, invece, sarà dedicata al Trono Classico e alle reazioni dei due tronisti al "sì" di Sara ad accomodarsi accanto a loro.

Se Flavio accoglierà la sua ex corteggiatrice con sorrisi e abbracci, Cristiana mostrerà qualche piccolo segno di nervosismo quando un suo pretendente le dirà che sarebbe curioso di conoscere anche Gaudenzi.

"Tu esci con tanti ragazzi, io perché non posso?", chiederà il giovane.

"Perché io sono la tronista", risponderà con tono piccato Cristiana.

Gli spoiler dei prossimi appuntamenti

Le puntate di Uomini e donne che stanno andando in onda sono state registrate alcune settimane fa e tra i protagonisti del cast sono successe molte cose in questo periodo.

Nel corso delle riprese che si sono svolte il 13 e il 14 ottobre, Jakub ha regalato diversi colpi di scena: ha litigato furiosamente con Cristiana in camerino e poi ha deciso di autoeliminarsi, ma Sara l'ha cercato per chiedergli se avrebbe la curiosità di uscire in esterna con lei per conoscersi un po' meglio.

Il giovane ha accettato e martedì scorso è tornato in studio solo per Sara: sembra aver definitivamente messo un punto alla frequentazione con Cristiana e ai baci che si sono dati non molto tempo fa davanti alle telecamere.