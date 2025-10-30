Giovedì 30 ottobre andrà in onda la penultima puntata di Uomini e donne della settimana e su Witty Tv sono state pubblicate le anticipazioni di quello che accadrà in studio. Maria De Filippi cercherà di indagare sull'interesse di Agnese De Pasquale per alcuni cavalieri del parterre, inoltre zittirà Federico Mastrostefano quando cercherà di parlare al posto della dama. Sara Gaudenzi, invece, piangerà dopo uno scontro con Marco in camerino.

L''indagine' di Maria De Filippi

Dopo la parentesi dedicata al confronto tra Gianmarco, Ciro e Cristina (con Martina grande assente in studio), il 30 ottobre a Uomini e donne si tornerà alla normalità.

La puntata che andrà in onda questo giovedì, infatti, aggiornerà i telespettatori su uno dei rapporti più chiacchierati e controversi di questa edizione del dating-show, quello tra Agnese e Federico.

Le anticipazioni del web, infatti, svelano che la dama si avvicinerà a un nuovo cavaliere del parterre (un signore di nome Federico) ma Maria De Filippi cercherà di indagare sulla persona che le piace davvero.

"Ma ci pensi ancora a lui?", chiederà la presentatrice a De Pasquale riferendosi al legame in stand-by con Mastrostefano.

Quest'ultimo proverà a intromettersi nella discussione diverse volte, ma la padrona di casa lo zittirà dicendogli di lasciar parlare Agnese perché solo lei sa cosa prova.

Lo sfogo della tronista

La seconda parte della puntata di Uomini e donne del 30 ottobre sarà dedicata al trono di Sara e alle lacrime che la ragazza ha versato in camerino dopo aver litigato con Marco.

La giovane si lamenterà del comportamento del suo corteggiatore e delle poche attenzioni che le riserverebbe, poi lui entrerà in studio e si difenderà dicendole: "Ma ci siamo visti una volta sola, che dovrei fare?".

Nel corso delle registrazioni che si sono svolte successivamente, però, il rapporto tra i due si è rasserenato e la tronista ha anche ammesso che bacerebbe il suo pretendente qualora si creasse l'atmosfera giusta.

L'opinione di Lorenzo Pugnaloni

A poche ore dall'inizio di una nuova puntata di Uomini e donne, Lorenzo Pugnaloni ha commentato in modo abbastanza pungente il poco spazio che avrebbero i tre tronisti del cast.

"Flavio, Cristiana e Sara vengono completamente ignorati da tutti. Dei loro troni non ricorderemo nulla tra un anno, invece di quello di Martina si sta parlando ancora oggi", ha scritto l'esperto di gossip in una storia che ha postato su Instagram questo giovedì.

Il blogger, però, sembra apprezzare la "coppia" Sara-Marco e per questo spera che Maria De Filippi deciderà di parlare più spesso della loro conoscenza nel corso delle prossime registrazioni.