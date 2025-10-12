Lunedì 13 ottobre inizierà la quarta settimana di programmazione della nuova edizione di Uomini e donne, e i fan più curiosi sanno già cosa andrà in onda fino a venerdì 17. Gemma Galgani sarà protagonista della maggior parte delle prossime puntate con le lacrime che verserà per la fine della conoscenza con Mario Lenti. Sara Gaudenzi, invece, riceverà una proposta che non potrà rifiutare: diventare la terza tronista della prima parte della stagione.

Le anticipazioni delle prossime puntate

Da lunedì 13 a venerdì 17 ottobre andranno in onda le puntate di Uomini e donne che sono state registrate qualche settimana fa (attorno alla fine di settembre), quelle delle quali sono già disponibili tutte le anticipazioni.

Nei prossimi giorni, dunque, i telespettatori assisteranno a diversi tentativi da parte di Gemma di recuperare il rapporto con Mario: di fronte ai ripetuti "no" del cavaliere, la dama non tratterrà le lacrime né in studio né in esterna.

Lenti ribadirà più volte che considera Galgani solo un'amica, ma lei non si rassegnerà facilmente e proverà di tutto pur di fargli cambiare idea.

La mossa della conduttrice che divide il pubblico

Per quanto riguarda il trono Classico, dal 13 al 17 ottobre andrà in onda un colpo di scena che non era mai accaduto in passato.

Per la prima volta nella storia di Uomini e donne, una corteggiatrice si siederà affianco al ragazzo che stava cercando di conquistare: Maria De Filippi offrirà a Sara il trono, lei accetterà e si accomoderà accanto a Flavio.

Questa proposta della conduttrice arriverà in un momento molto delicato del percorso della giovane, ovvero poco prima che lei uscisse definitivamente di scena autoeliminandosi.

Al momento molti fan del programma sembrano non apprezzare Sara e il suo comportamento spesso sopra le righe, ma magari vedendola nel ruolo di tronista alcuni potrebbero cambiare idea.

In arrivo due nuove registrazioni

Le puntate di Uomini e donne in cui Gemma piangerà per Mario e Sara diventerà tronista, andranno in onda mentre in studio si svolgeranno nuove riprese.

Come ha ricordato Lorenzo Pugnaloni su Instagram, lunedì 13 e martedì 14 ottobre il cast si ritroverà in studio per registrare appuntamenti che saranno trasmessi su Canale 5 tra qualche settimana.

Le anticipazioni che trapeleranno faranno chiarezza sui sentimenti di Gemma per Mario, ma anche su come è andata tra Federico e Agnese dopo il riavvicinamento di qualche giorno fa.

I fan sperano di sapere qualcosa in più anche sulle ex coppie Martina-Ciro e Gianmarco-Cristina, ma al momento non ci sono notizie certe su una loro eventuale ospitata agli Elios per dei confronti.