Da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre andranno in onda le puntate di Uomini e donne che sono state registrate un paio di settimane fa, e delle quali sono disponibili tutte le anticipazioni. Cristiana Anania sarà la protagonista di un'esterna molto romantica con Jakub, al termine della quale scatterà un bacio. Flavio Ubirti, invece, dovrà far fronte alla decisione delle sue corteggiatrici Martina e Denise di non presentarsi in studio perché infastidite dall'avvicinamento del tronista a Nicole.

Le anticipazioni delle nuove puntate

Ad un mese dall'inizio dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne, si piò dire che il trono Classico sta cominciando ad appassionare il pubblico e il merito è soprattutto delle ragazze che sono sedute sulla poltrona rossa.

Dal 20 al 24 ottobre, infatti, i telespettatori assisteranno al primo bacio di questa stagione e sarà Cristiana a darlo a Jakub al termine di un'esterna molto romantica.

Dopo vari scontri, dunque, i due vivranno un bel momento e i corteggiatori della ragazza non la prenderanno molto bene.

Nelle puntate che andranno in onda la prossima settimana, però, si parlerà anche di Flavio e dei momenti di crisi che vivrà quando scoprirà dell'assenza di Martina e di Denise in studio: il tronista uscirà prima della fine della registrazione e raggiungerà le sue pretendenti per provare a convincerle a tornare per "competere" con Nicole.

La rottura dopo una lite in camerino

Le anticipazioni delle puntate di Uomini e donne che sono state registrate, ma che devono ancora andare in onda su Canale 5, svelano che l'idillio tra Cristiana e Jakub durerà poco.

Nonostante il bacio, la ragazza non arriverà mai a fidarsi del corteggiatore al cento per cento, e questo li porterà a discutere in maniera molto accesa in camerino.

Stanco delle critiche che riceve da quando è nel programma, il giovane deciderà di autoeliminarsi e la tronista non glielo impedirà.

Il colpo di scena vero e proprio, però, arriverà quando Sara chiederà alla redazione di poter vedere Jakub per proporgli di diventare un suo corteggiatore.

Jakub passa da Cristiana a Sara

Nel corso delle registrazioni di Uomini e donne che si sono svolte il 13 e il 14 ottobre, Jakub è tornato in studio per comunicare a Sara che ha accettato la sua proposta: d'ora in avanti, dunque, il giovane dovrebbe corteggiare solo la tronista di Roma.

Le anticipazioni che trapeleranno al termine delle riprese della prossima settimana, però, potrebbero rimescolare le carte in tavola, soprattutto se Cristiana dovesse cercare un confronto con il suo ex pretendente per convincerlo a dare un'altra possibilità alla loro conoscenza.