Lunedì 20 ottobre inizierà una nuova settimana di programmazione di Uomini e donne, e i fan assisteranno a diversi colpi di scena, sia tra i protagonisti del trono Over che tra quelli del Classico. Le anticipazioni del web svelano che Gemma Galgani non tratterrà le lacrime vedendo Mario Lenti vicino ad altre dame. La luce dei riflettori sarà focalizzata anche su Isabella che dopo un duro confronto con Cristian abbandonerà il programma definitivamente.

Gli spoiler della prossima settimana

Le anticipazioni delle puntate di Uomini e donne che andranno in onda dal 20 al 24 ottobre, svelano che Mario sarà tra i protagonisti assoluti della settimana.

Il cavaliere chiuderà definitivamente la conoscenza con Magda e consolerà Isabella dopo un momento di sconforto: vedendo Lenti vicino ad altre dame del parterre, Gemma non tratterrà le lacrime e per questo verrà criticata da Tina Cipollari.

Il pianto di Galgani, però, non farà cambiare idea all'imprenditore sul loro rapporto: l'uomo ribadirà che non intende dare un'altra possibilità alla 75enne perché la considera solo un'amica.

Mario porterà avanti la frequentazione con Cinzia, che a sua volta continuerà a uscire a cena con Enrico prima di prendere una decisione su chi le piace di più.

Tensioni tra i senior del parterre

Dal 20 al 24 ottobre, però, negli studi di Uomini e donne si parlerà molto anche di Isabella e della turbolenta frequentazione che ha avuto con Cristian nell'ultimo periodo.

I due litigheranno in maniera molto accesa perché lui rivelerà dettagli della loro intimità, poi la dama perderà le staffe e gli darà due schiaffi davanti a tutti.

Nelle prossime puntate, inoltre, July annuncerà il suo addio al programma: a quasi un anno dalla sua prima apparizione agli Elios, Isabella abbandonerà il parterre per poter conoscere meglio un signore che ha incontrato fuori dallo studio e che le ha suscitato curiosità.

Il primo bacio nel trono Classico

Nel corso della settimana che inizierà il 20 ottobre, i fan di Uomini e donne assisteranno al primo bacio di Cristiana.

Le anticipazioni del web, infatti, svelano che la giovane cederà al corteggiamento di Jakub e con lui si scambierà dolci effusioni in esterna.

Questo spingerà gli altri pretendenti a criticare la tronista perché si è lasciata andare con un ragazzo del quale ha detto che non si fida.

Flavio, invece, uscirà dallo studio quando scoprirà che Martina e Denise non si sono presentate perché deluse dal suo comportamento troppo arrendevole nei confronti di Nicole: l'ex tentatore raggiungerà le sue spasimanti in camerino e le convincerà a tornare nella registrazione successiva.