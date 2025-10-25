Da lunedì 27 ottobre inizierà la messa in onda di nuove puntate di Uomini e donne, ma sul web sono già disponibili le anticipazioni di tutto quello che sarà trasmesso fino a venerdì 31. Il trono di Sara Gaudenzi avrà il suo primo scossone, e a provocarlo sarà una furiosa lite in camerino tra la tronista e il corteggiatore Marco. Sabrina Zago, invece, deciderà di lasciare il programma insieme a Nicola, ma la loro storia durerà solo un paio di settimane.

Gli spoiler sui nuovi appuntamenti su Canale 5

La messa in onda delle puntate di Uomini e donne è in ritardo di circa due settimane rispetto alle registrazioni, quindi quello che i fan vedranno da lunedì 27 ottobre è accaduto all'inizio del mese in corso.

I tre protagonisti del trono Classico regaleranno emozioni contrastanti nei prossimi appuntamenti: Sara, ad esempio, avrà una furiosa discussione con Marco in camerino, e questo incrinerà un po' la loro conoscenza.

Cristiana, invece, metterà "in panchina" Jakub dopo il bacio (trasmesso su Canale 5 venerdì scorso) e porterà in esterna nuovi corteggiatori, tra cui Simone.

Flavio, infine, riuscirà a convincere Martina e Nicole a tornare in studio (hanno disertato una registrazione per protestare per l'avvicinamento del tronista a Denise), e riprenderà a frequentarle davanti alle telecamere.

Il fidanzamento lampo di Sabrina

L'anticipazione più interessante delle puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse fino al 31 ottobre, è quella sull'uscita in coppia di Sabrina.

A poche settimane dal suo primo incontro con Nicola, la dama deciderà di andare via con lui tra lo stupore generale.

La storia d'amore tra i due protagonisti del trono Over, però, durerà pochissimo: a circa 15 giorni di distanza dalla sua ultima apparizione agli Elios, la donna tornerà per raccontare della rottura con l'ormai ex compagno e per riaccomodarsi nel parterre.

Non mancheranno i momenti di tensione tra Mario, Gemma e Magda, ma anche i tentativi di riavvicinamento di Federico ad Agnese davanti e dietro le telecamere.

Nicola fuori dal parterre

Il ritorno di Sabrina dopo la fine della storia con Nicola non andrà in onda la prossima settimana, anche perché la puntata in cui è accaduto si è registrata pochi giorni fa.

Le anticipazioni che sono trapelate al termine di queste riprese, però, svelano che il cavaliere non ha avuto la possibilità di raccontare la sua versione dei fatti, anzi in studio non si è più visto.

La dama, invece, si è subito riaccomodata al proprio posto nel parterre e ha accettato il numero di telefono di un signore che stava frequentando anche Marina; quest'ultima ha reagito malissimo alla notizia e ha fatto una scenata davanti a tutti.