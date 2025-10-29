Mercoledì 29 ottobre andrà in onda una puntata di Uomini e donne interamente dedicata al confronto in studio tra Ciro Solimeno, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, ovvero quella che è stata registrata martedì scorso. Secondo quanto ha scritto Lorenzo Pugnaloni sui social, l'ex fidanzato di Martina De Ioannon avrebbe partecipato a questo speciale con la speranza che Maria De Filippi gli offrisse il trono per provare a riscattarsi, ma non è successo.

L'indiscrezione sull'ospitata in studio

Tra poche ore il pubblico di Canale 5 assisterà al confronto tra Gianmarco, Ciro e Cristina, quello che è stato registrato il 28 ottobre e del quale sono già disponibili tutte le anticipazioni.

Martina ha scelto di non prendere parte a questo attesissimo faccia a faccia, ma ci ha pensato Steri a difenderla dalle pungenti critiche dell'ex fidanzato e degli opinionisti.

Il comportamento protettivo del barbiere ha conquistato la maggior parte dei fan di Uomini e donne, anche quelli che l'hanno sempre messo in dubbio quando ha ricoperto il ruolo di tronista.

Tra chi sembra aver cambiato idea su Gianmarco c'è anche Lorenzo Pugnaloni, che su Instagram si è esposto per definire il 29enne un grande signore.

L'esperto di gossip, inoltre, ha attaccato Ciro sostenendo che avrebbe recitato la parte della vittima pur non essendolo, e poi ha svelato: "Lui si aspettava il trono, ma ovviamente non è arrivato".

Nessun colpo di scena dopo il faccia a faccia

Secondo quest'indiscrezione, Ciro avrebbe accettato l'invito della redazione nella speranza che gli venisse offerto il trono dopo il faccia a faccia con Gianmarco: il colpo di scena che è avvenuto con Sara qualche settimana fa, però, non c'è stato.

Al momento sulla poltrona rossa ci sono tre ragazzi, e aggiungerne un quarto avrebbe tolto tempo e spazio a chi sta cercando l'amore in tv da mesi.

Il discorso potrebbe cambiare dopo le vacanze di Natale, o comunque quando gli attuali protagonisti del trono Classico faranno la scelta e gli autori dovranno scegliere con chi rimpiazzarli.

L'attesa per la messa in onda su Canale 5

Anche se è stata registrata meno di 24 ore fa, la puntata di Uomini e donne dedicata al confronto tra Ciro, Gianmarco e Cristina andrà in onda il 29 ottobre a partire dalle ore 14:45.

"Siamo pronti a fargli fare il 30% di share", "Sono prontissima, ho già preparato i pop corn", "Cinema", "Finalmente qualcosa di interessante", "Sto già volando", "Ma Martina perché non si è presentata? Sarebbe stata la puntata perfetta", "Grazie Maria per tutto questo"; "Ho aspettato tanto questo momento", si legge su X da quando si è saputo quando sarà trasmesso il faccia a faccia tra l'ex e l'attuale compagno di Martina.