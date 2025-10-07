Martedì 7 ottobre si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e Donne, che andranno prossimamente in onda su Canale 5. Le anticipazioni trapelate da Lorenzo Pugnaloni nelle sue storie Instagram rivelano che Sabrina Zago ha lasciato la trasmissione di Maria De Filippi. La dama, infatti, ha trovato l'amore fidanzandosi con Nicola: la coppia ha scelto di vivere la propria relazione lontano dalle telecamere.

Sabrina Zago ha trovato l'amore a Uomini e Donne

Sabrina Zago ha finalmente trovato l'amore nel programma di Canale 5. La dama emiliana ha lasciato inaspettatamente il dating show insieme a Nicola, dopo poche settimane di conoscenza.

Il tutto è accaduto durante la registrazione negli studi televisivi romani del 7 ottobre. Al momento, sono poche le anticipazioni trapelate dal blogger Lorenzo Pugnaloni riguardo le riprese della trasmissione.

Nicola non è sembrato convinto di lasciare la trasmissione

Nel frattempo è emerso anche un dettaglio in più su quanto accaduto nello studio di Uomini e Donne, riguardante il cavaliere scelto da Sabrina. Secondo le anticipazioni, Nicola non sembrava del tutto convinto della decisione di lasciare il programma insieme a Sabrina Zago. Tuttavia, la coppia ha abbandonato lo studio insieme. Non è stato chiarito, inoltre, se per loro siano scesi i petali rossi, come accade per le coppie del trono classico, e non sono emerse ulteriori informazioni sulla scelta.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Gemma e Mario hanno discusso

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5, sono state raccontate le vicende sentimentali di Mario Lenti. Il cavaliere pugliese ha iniziato una conoscenza con quattro dame del parterre. La dama torinese si è arrabbiata per non essere stata l’unica donna a frequentare il cavaliere e ha avuto alcune discussioni, non solo con Mario, ma anche con Magda, una delle sue rivali. Intanto, anche Marina e Valeria si sono sedute al centro studio per raccontare come sta procedendo la loro conoscenza con Mario. In studio è tornata anche Barbara De Santi per un confronto con il suo ex compagno, Ruggiero, con il quale la relazione si era conclusa durante l’estate.

Per quanto riguarda Gloria, invece, è rientrata nel parterre per cercare un nuovo amore dopo la rottura con Guido. Quest’ultimo ha comunque deciso di restare in trasmissione per trovare una donna adatta a lui. I due tronisti, Flavio e Cristiana, hanno iniziato le prime esterne con i rispettivi pretendenti. L’ex protagonista di Temptation Island ha ricevuto alcune critiche da parte di Sara, che lo ha trovato particolarmente calmo e tranquillo, prendendolo in giro e dicendogli che la fa addormentare.