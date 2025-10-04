Nel giorno in cui Cristina Ferrara ha rotto il silenzio sui social condividendo con i fan il periodo poco sereno che sta vivendo, Alessandro Rosica ha svelato alcuni retroscena sull'ormai ex corteggiatrice di Uomini e donne. Stando a quello che l'esperto di gossip ha scritto su Instagram, la relazione tra la ragazza e Gianmarco Steri non sarebbe praticamente mai esistita: si parla di vacanze separate, nonostante sul web i due si mostrassero insieme e affiatati.

Gli sfoghi social di Cristina

Non accennano a placarsi le chiacchiere sulle uniche due coppie che si sono formate nel corso dell'ultima edizione di Uomini e donne, e che sono "scoppiate" a poche settimane di distanza l'una dall'altra.

In queste ore, ad esempio, Cristina ha scelto di condividere con i suoi follower le emozioni che sta vivendo in un periodo che lei stessa ha definito negativo: con gli occhi lucidi e la voce rotta, la ragazza ha ammesso di non essere al cento per cento per diverse ragioni, sia private che di lavoro.

"Le risposte arrivano da sole, piano, tutte", è una riflessione che Ferrara ha postato su Instagram e che tanti hanno interpretato come una frecciatina nei confronti dell'ex Gianmarco, che è al centro dell'attenzione per un presunto riavvicinamento con Martina.

Le frecciatine dell'esperto di gossip

La storia Instagram di Cristina ha fatto il giro del web, e tra i tanti che l'hanno commentata c'è anche Alessandro Rosica.

Tramite il suo account social, l'esperto di gossip ha voluto dire la sua sulla rottura tra i due protagonisti di Uomini e donne e su come ci sarebbero arrivati.

"Basta fare la finta santa. Siete sempre stati fake, ma per vostra sfortuna avete fatto male i calcoli. Il giochino è già finito. Io sono fermo a quando erano a Ibiza, lei sullo yatch coi calciatori e lui con altre tipe. Misi le foto. Falsi, vi ho sgamati da subito", ha scritto l'uomo riferendosi ad una vacanza che Steri e Ferrara avrebbero fatto quest'estate alle Baleari.

I fan sognano un confronto in studio

Quello che è successo nelle ultime settimane tra Cristina, Gianmarco, Ciro e Martina, ha riacceso la curiosità dei fan dopo molti mesi.

La rottura tra Steri e Ferrara è stata annunciata lo scorso 20 settembre, e quella sera il giovane romano avrebbe rivisto De Ioannon in un locale (si parla di un incontro casuale, non concordato). Dopo neanche 15 giorni, anche la 27enne di Roma ha detto addio al fidanzato e si vocifera che una delle cause sia un possibile riavvicinamento tra lei e il corteggiatore che non ha scelto in studio.

Sui social intanto c'è chi spera in un confronto a quattro davanti alle telecamere di Canale 5, una serie di faccia a faccia che potrebbero fare chiarezza sui motivi di queste inaspettate e chiacchierate rotture.