Il 28 ottobre è andata in onda la puntata di Uomini e donne in cui Sabrina Zago ha deciso di andare via insieme a Nicola. Nonostante lo scetticismo generale, la dama ha seguito il cuore e ha abbandonato il parterre per approfondire la conoscenza con il cavaliere pugliese. Le anticipazioni del web svelano che questa storia è durata pochissimo e lei è già rientrata nel cast del trono Over.

La scelta e i dubbi degli opinionisti

"Io non mi fido di te. Lei la conosco da anni e ho visto in quanti l'hanno presa in giro. Non mi è piaciuto il discorso che hai fatto, ma se lei è felice...", ha detto Maria De Filippi a Nicola nel corso della puntata di Uomini e donne che è stata trasmessa in tv il 28 ottobre.

Il cavaliere ha tentennato parecchio prima di dire "sì" all'uscita in coppia con Sabrina, ma alla fine ha ceduto ed è andato via con lei.

Prima che i due uscissero di scena, gli opinionisti hanno fatto una previsione piuttosto dura: "Prima di Natale lei tornerà, vedrete".

Tina Cipollari, in particolare, ha affermato con convinzione che questa storia d'amore non sarebbe durata lontano dai riflettori, e le anticipazioni delle ultime registrazioni le danno ragione.

Quello che andrà in onda prossimamente

Sabrina e Nicola si sono frequentati per un paio di settimane, ma le cose non sono andate bene.

La prossima settimana, infatti, su Canale 5 andranno in onda le puntate che sono state registrate all'inizio di ottobre, in particolare quella che vedrà il ritorno di Sabrina in studio.

Le anticipazioni del web, dunque, svelano che la dama rientrerà agli Elios da sola e confermerà che la relazione con il cavaliere è finita e che lei è pronta a rimettersi in gioco.

Nicola, invece, non si vedrà più e il motivo potrebbe essere legato al discorso che gli ha fatto Maria De Filippi prima che andasse via mano nella mano con Zago.

Le opinioni degli spettatori sui social

Nel giorno in cui è andato in onda il fidanzamento di Sabrina e Nicola, su X c'è chi ha concordato con Tina nell'affermare che questa coppia non sarebbe durata lontano dai riflettori di Uomini e donne.

"Maria De Filippi ha provato a cacciarli insieme, brava", "Lunedì prossimo lei sarà di nuovo in studio", si legge sui social al termine dalla puntata odierna del dating-show.

In effetti la previsione che hanno fatto gli opinionisti e gran parte degli spettatori si è avverata: Sabrina e Nicola si sono lasciati dopo circa 15 giorni e lei è rientrata immediatamente nel parterre Over.

Nelle ultime registrazioni, inoltre, la dama ha accettato il corteggiamento di diversi signori del cast (anche di persone che hanno scritto alla redazione solo per lei), ma sembra non aver ancora perso la testa per nessuno di loro.