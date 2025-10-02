Il 2 ottobre è andata in onda una puntata di Uomini e donne dedicata anche al trono Classico, e i fan hanno assistito alle prime schermaglie tra Flavio Ubirti e Sara Gaudenzi. La giovane ha criticato il tronista definendolo noioso e sempre uguale a sé stesso, ma le sue parole hanno diviso: Maria De Filippi e gli opinionisti hanno riso della sfuriata della ragazza, mentre sui social c'è chi l'ha bocciata descrivendola come una persona costruita.

I commenti al veleno della futura tronista

Tra qualche giorno i fan di Uomini e donne assisteranno al passaggio di Sara dal ruolo di corteggiatrice a quello di tronista (è avvenuto in una registrazione che non è ancora andata in onda), ma nel frattempo stanno scoprendo come si è arrivati ad un colpo di scena del genere.

Giovedì 2 ottobre, infatti, è stato trasmesso il primo battibecco tra la ragazza e Flavio: lei è intervenuta dopo aver visto un'esterna e non ha avuto belle parole per il protagonista del trono Classico.

"Sei proprio noioso. Se sei così, non mi piaci e me ne posso anche andare. Quando ho saputo che sei uscito con un'infermiera, ho pensato che era una fortuna perché devi essere rianimato", ha detto la giovane con tono deciso.

L'ex tentatore ha provato a replicare alle frecciatine della sua pretendente, ma lei non ha voluto sentire ragioni e ha continuato ad attaccarlo tra le risate e gli applausi dei presenti.

questa non è schietta e spontanea, è proprio cafona!#uominiedonne pic.twitter.com/g06O2SLHOX — threshold - il napolitano fugoso 🌙 (@heythreshold) October 2, 2025

Lo scetticismo del pubblico

L'atteggiamento che Sara ha avuto nella puntata di Uomini e donne del 2 ottobre, non è piaciuto a gran parte del pubblico a casa.

"Lei non è schietta e spontanea, è proprio cafona", "Insopportabile", "Se non le piace, può andare via. Chi la obbliga?", "Un'altra che va lì per fare la fenomena", "Lei è arrivata con un copione già pronto", "Il suo intervento è stato inutile, se pensa che Flavio è noioso può andarsene", "Maria si è innamorata, dovremmo sorbircela ancora per molto", si legge su X in queste ore.

La proposta della conduttrice

Nei prossimi giorni andrà in onda la puntata in cui Maria De Filippi chiederà a Sara di accomodarsi sul trono, e tutto questo accadrà subito dopo che la ragazza annuncerà la sua autoeliminazione dal programma.

La conduttrice di Uomini e donne, dunque, sceglierà di affiancare Flavio ad una delle sue corteggiatrici (non era mai successo nella storia del dating-show), e le affiderà la poltrona che era destinata a Rosario di Temptation Island.

Accantonata la breve conoscenza con Ubirti, la giovane romana inizierà il suo percorso da tronista e cercherà di far cambiare idea a quegli spettatori che in questi giorni non hanno apprezzato il suo comportamento e le cose che ha detto davanti alle telecamere.