Al termine della registrazione di Uomini e donne del 21 ottobre, Lorenzo Pugnaloni ha diffuso le anticipazioni di quello che è accaduto in studio tra i personaggi più chiacchierati dei troni Classico e Over. Cristiana Anania, ad esempio, non ha avuto nessun ripensamento su Jakub e in settimana non l'ha cercato per provare a convincerlo a riprendere la loro conoscenza. La dama Marina, invece, ha fatto uno "show" quando ha scoperto che Paolo ha annullato il loro appuntamento per poter uscire con Sabrina Zago.

Nessun ripensamento per Cristiana

I fan di Uomini e donne che speravano di vedere Sara e Cristiana litigare per Jakub, si dovranno rassegnare: nell'ultima settimana, infatti, la tronista di origini siciliane non ha cercato di riallacciare il rapporto con il corteggiatore che è rimasto in studio solo per la "collega" dopo una loro litigata.

Stando alle anticipazioni che sono trapelate alla fine delle riprese del 21 ottobre, la conoscenza tra Anania e Bakkour è finita e nessuno dei due sembra volerci riprovare.

Il giovane, inoltre, nei giorni scorsi è uscito in esterna con Sara e quindi ha confermato la sua volontà di iniziare una frequentazione con lei davanti alle telecamere.

Cristiana, invece, ha chiesto a Federico di tornare (si era autoeliminato la volta precedente) e lui ha accettato.

Paolo scatena il caos in studio

Gli spoiler del web, inoltre svelano che Sabrina si è consolata immediatamente dopo la rottura con Nicola.

Il giorno successivo all'annuncio della fine della sua storia con il cavaliere, la dama ha accettato di andare a cena con Paolo e questo ha spinto Marina a fare una sceneggiata.

Per poter incontrare Zago fuori dallo studio, infatti, il protagonista del trono Over ha annullato l'appuntamento che aveva in programma con Marina e lei ha reagito malissimo a questa notizia.

Anche Agnese si è arrabbiata molto con Federico quando gli ha sentito dire che non si sente coinvolto da lei al 100%, soprattutto perché la sera prima sono stati insieme e si sono baciati. La dama ha lasciato lo studio furiosa, ma non si sa ancora se la sua uscita è stata temporanea o definitiva.

Dal bacio in esterna al gelo

Tornando a Cristiana, la sua decisione di non proseguire nella conoscenza con Jakub sembra essere definitiva.

All'inizio del percorso a Uomini e donne, però, la giovane sembrava molto interessata al corteggiatore, anche se non si è mai fidata di lui al cento per cento.

Nonostante i dubbi che ha sempre avuto, è proprio all'ex tentatore che la 22enne ha dato il suo primo bacio da tronista, ma nel giro di poche settimane la loro frequentazione si è raffreddata: lui ha accettato di diventare un pretendente di Sara, e lei si è avvicinata a Federico e a Ernesto.