Si sono concluse da poco le riprese di una nuova puntata di Uomini e donne, e Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato le anticipazioni di gran parte di ciò che è accaduto in studio. Mario Lenti, per esempio, ha accusato Cinzia Paolini di avere un accordo con Enrico e poi ha fatto dietrofront invitandola a cena. Gli opinionisti e Maria De Filippi hanno mostrato un certo stupore per il comportamento un po’ incoerente del cavaliere.

La gelosia di Mario nei confronti di Cinzia

Le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne del 13 ottobre, svelano che Mario è stato protagonista di tutta la prima parte della puntata.

Accantonate definitivamente le conoscenze con Gemma e con Magda, il cavaliere si sta concentrando solo su Cinzia, ma oggi ha mostrato fastidio quando ha saputo che lei sta frequentando anche Enrico.

Infastidito dal comportamento della dama, l'imprenditore è arrivato al punto di accusarla di avere un accordo con il "rivale" e questo ha scaldato gli animi di tutti.

A sorpresa, però, Mario ha detto che intende continuare a uscire con Cinzia e l'ha invitata a cena: la mossa di Mario ha lasciato perplessi gli opinionisti, gli altri componenti del parterre e Maria De Filippi, che ha fatto notare una certa incoerenza.

Roberto preferisce Gloria a Rosanna

Le altre anticipazioni che sono trapelate dopo la registrazione di Uomini e donne di lunedì 13 ottobre, riguardano le conoscenze tra alcuni componenti del parterre Over.

Federico, per esempio, ha deciso di mettere un punto alla frequentazione con Agnese e oggi ha accettato di approfondire con due nuove signore.

Roberto, invece, ha scelto di chiudere con Rosanna e di continuare a uscire a cena con Gloria.

Secondo gli spoiler che circolano in rete, in questa puntata non si sarebbe parlato di Gemma.

Turbolenze nel trono di Cristiana

L'unica tronista della quale si è parlato nella registrazione odierna di Uomini e donne, è Cristiana.

Nei giorni scorsi, la ragazza ha litigato in camerino con Jakub e non l'ha inseguito quando lui si è allontanato dicendole che non sarebbe tornato. Al momento, il corteggiatore si è autoeliminato, ma non si sa se la giovane lo cercherà per provare a convincerlo a tornare.

Durante la settimana, Cristiana ha annullato l'esterna che avrebbe dovuto fare con Federico e ne ha fatta una con Ernesto: questa decisione ha fatto infuriare il pretendente, che è uscito dallo studio mentre le riprese erano ancora in corso.

Cristiana ha seguito Federico dietro le quinte, e nelle prossime registrazioni si saprà come è andata a finire.

Le esterne di Flavio e di Sara con i loro spasimanti, invece, non sono state mostrate.