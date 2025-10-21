Non accennano a placarsi le indiscrezioni su alcuni protagonisti della scorsa edizione di Uomini e donne: dopo che Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sono stati sorpresi insieme in un locale, una fan ha fatto Raul Dumitras ha iniziato a seguire Cristina Ferrara su Instagram. Sempre sui social, c'è chi ha ricordato una storia che l'ex corteggiatrice ha pubblicato il 17 ottobre e che sembra essere stata realizzata all'interno dell'auto del dj che in passato ha fatto coppia con Martina.

I dettagli che non sfuggono ai curiosi

Qualche ora fa sul web è stata pubblicata la prima foto di Gianmarco e Martina insieme fuori dagli studi di Uomini e donne, ovvero lo scatto che conferma la frequentazione in corso tra gli ex tronisti (i due sono stati visti e immortalati in un locale di Roma il 20 ottobre).

L'attenzione dei curiosi, però, quasi subito si è spostata su due ragazzi che sono collegati a Steri e a De Ioannon, in quanto loro ex fidanzati.

Come hanno notato molti utenti di Instagram, di recente Raul ha iniziato a seguire Cristina e c'è chi ha pensato ad una mossa provocatoria del giovane dj nei confronti della nuova coppia.

ma le disgrazie che si stanno abbattendo nella vita di cristina,,,,,, pic.twitter.com/uV2jNMyeKj — Paola. (@Iperborea_) October 21, 2025

Il presunto incontro a Roma

In queste ore, però, sono emersi nuovi dettagli che potrebbero spiegare il "follow" di Raul a Cristina.

Come ha documentato un'utente di X, qualche giorno fa l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha pubblicato una storia su Instagram, in particolare un breve video che aveva registrato mentre si trovava all'interno di un'auto.

"La storia di lei, venerdì 17 ottobre, e si localizzò anche a Roma. La macchina è la stessa di Raul, interni rossi e ruota di scorta dietro. Lei non gli ha ancora messo il segui perché deve continuare a fare la vittima", si legge sul web.

La storia di lei, venerdì il 17 ottobre, si localizzò pure a Roma. Stessa macchina, interni rossi e ruota di scorta dietro. Però il segui non lo mette lei, perché deve ancora fare la parte della vittima che andava a Roma perché ci sperava ancora con Gianmarco! 🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/C41B6UF7QX — P. ✨ (@windofchange90_) October 21, 2025

Le similitudini tra la macchina che si vede nel video di Cristina e quella in cui Dumitras ha registrato tanti TikTok, sono molte, ma questo non prova che tra i due ci sarebbe una frequentazione in corso, quindi per ora sono solo voci che circolano tra i fan.

Il parere degli utenti di X

L'indiscrezione sul possibile incontro a Roma tra Cristina e Raul, il tutto mentre Gianmarco e Martina si stanno frequentando, ha animato la discussione tra i fan di Uomini e donne.

"Buttateli tutti nella casa del Grande Fratello o fate uno speciale di U&D, immediatamente", "Mi sento male", "Ma come si fa a stare dietro a tutte queste cose?", "Questi cinque stanno salvando la stagione televisiva", "Questo dramma è il più divertente degli ultimi anni", "Ma che sta succedendo ultimamente?", "Qui non si salva nessuno", "Sembra Beautiful", "Cristina e Raul? Cinema", si legge su X a quando un'utente ha fatto notare il follow di Dumitras all'ex fidanzata di Gianmarco.