Le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate in onda dal 20 al 24 ottobre rivelano che tra Damiano e la sua ex Rosa si riaccenderà la passione, e i due finiranno a letto.

Intanto Roberto, grazie all'intervento del suo avvocato, verrà scarcerato. Otterrà i domiciliari, mentre Rossella si riavvicinerà a Riccardo, complice un importante successo professionale del primario.

Damiano infedele e tradisce Viola con l'ex: anticipazioni Upas dal 20 al 24 ottobre

Tra Rosa e Damiano tornerà la passione come ai vecchi tempi: i due si lasceranno andare a un momento di grande intensità e si ritroveranno a letto insieme.

Tale episodio finirà per creare grande confusione nel cuore di Rosa, la quale dovrà fare i conti anche con i tentativi da parte di Pino di provare a riprendere in mano le redini del loro rapporto.

La donna, però, non saprà come gestire la situazione: dare una seconda chance a Pino oppure portare avanti la storia d’amore con Damiano?

Intanto il poliziotto, dopo la rottura con Viola, non esiterà a tradirla tenendola all'oscuro del momento di passione che c'è stato con la sua ex compagna.

Roberto Ferri viene scarcerato nei prossimi episodi di Upas

Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole dal 20 al 24 ottobre, inoltre, rivelano che l'avvocato di Roberto Ferri riuscirà a ottenere i domiciliari per l'uomo che, in questo modo, potrà lasciare il carcere.

Il suo legale avrà intenzione di attuare un'altra strategia difensiva per tirarlo fuori dai guai: lo scopo sarà di chiedere il patteggiamento.

Roberto, da sempre contrario a tale proposta, verrà messo a dura prova: spetterà a Marina e Filippo cercare di convincerlo ad accettare il patteggiamento e a risolvere così questa brutta e intricata vicenda.

Intanto, Gianluca cercherà in tutti i modi di nascondere la sua dipendenza dall'alcol, anche se Luca comincerà ad avere dei sospetti e deciderà di indagare e tenerlo sotto controllo, mettendo al corrente anche Giulia dei suoi sospetti sul ragazzo.

Roberto era stato arrestato dopo aver picchiato Gennaro Gagliotti negli episodi precedenti

Negli episodi precedenti di Un posto al sole, Roberto Ferri si è ritrovato a scontare la sua pena dietro le sbarre dopo aver aggredito Gagliotti.

Avendo assistito a uno scontro acceso tra Gennaro e Marina, Roberto è intervenuto in prima persona, scagliandosi duramente contro il suo avversario.

Il gesto è costato in ospedale a Gennaro e il rischio di perdere la vista, al punto che Ferri è stato condotto in carcere.