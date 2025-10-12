Le anticipazioni di Un posto al sole preannunciano un ritorno di fiamma inaspettato tra due protagonisti. Nella puntata in onda lunedì 20 ottobre alle ore 20:50 su Rai 3, Rosa si troverà ad affrontare un momento importante della sua vita: dopo essersi lasciata travolgere dalla passione con Damiano, sarà chiamata a fare chiarezza sulla sua relazione con Pino, l’attuale compagno. La donna si troverà infatti di fronte a una scelta decisiva: continuare la storia con Pino, che le offre stabilità e affetto, oppure tentare di ricostruire il rapporto con Damiano, l’uomo che ha riacceso in lei emozioni mai sopite.

Rosa e Damiano vivono un momento di passione

Prima delle vacanze estive, Damiano ha baciato Rosa, lasciandola assalita dai dubbi a causa del suo fidanzamento con Pino. Nel frattempo, Damiano è rimasto single dopo aver deciso di prendersi una pausa di riflessione dalla relazione con Viola, mentre Rosa ha continuato la sua storia con Pino. Tuttavia, quel bacio mai dimenticato darà vita a un nuovo colpo di scena tra i genitori di Manuel, che si ritroveranno protagonisti di un incontro passionale. Sarà Rosa a lasciarsi completamente andare con Damiano, ma questo momento di trasporto rischierà di generare non pochi problemi, mettendo la donna di fronte a un bivio.

Rosa deve scegliere se continuare a stare con Pino

Nel frattempo, Rosa sarà profondamente combattuta per il tradimento nei confronti di Pino. Picariello non potrà fare a meno di pensare al suo fidanzato, che le è sempre stato vicino e le dimostra ogni giorno il suo amore sincero. Rosa si troverà così di fronte a una scelta cruciale, chiamata ad analizzare i suoi veri sentimenti. Come madre del piccolo Manuel, dovrà capire se continuare a inseguire l’amore della sua vita, Damiano, oppure restare fedele e trasparente con Pino, che rappresenta per lei un porto sicuro e stabile.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Roberto ha finto di essere stato accoltellato da Rosario

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Roberto ha deciso di regolare i conti con Rosario, che in passato aveva aggredito sia lui che Ludovico.

Durante l’ora d’aria, Ferri ha portato con sé un coltello e ha inscenato un’aggressione, fingendo di essere stato accoltellato da Rosario. Quest’ultimo è rimasto esterrefatto quando l’imprenditore ha chiamato le guardie, accusandolo di averlo attaccato. Nel frattempo, Marina e Filippo hanno discusso della difficile situazione ai Cantieri Flegrei Palladini, aggravata dalla presenza ingombrante di Gennaro Gagliotti nel ruolo di amministratore delegato. Marina ha quindi messo in atto un nuovo piano per contrastare l’ascesa dell’imprenditore all’interno dell’azienda navale, trovando un’intesa con Luciana, sua ex segretaria e attuale assistente di Gagliotti. La signora Ferri ha proposto a Luciana di parlare con gli operai in modo amichevole, rivelando loro i piani futuri di Gagliotti: licenziamenti, trasferimenti di attività all’estero e altre misure che potrebbero causare una significativa perdita di posti di lavoro nel cantiere di Napoli.