Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano la fine di una storia d’amore e un licenziamento inaspettato. Nella puntata in onda venerdì 7 novembre alle 20:50 su Rai 3, Rosa e Pino si diranno addio, mentre Gianluca perderà il lavoro. Intanto, Rossella e Damiano vivranno momenti di forte tensione in seguito all’aggressione di Peppe e al caos che ne seguirà in ospedale. Marina, nel frattempo, confiderà a Roberto di avere qualche esitazione nel sfruttare la fragilità di Vinicio per i loro interessi.

La storia d'amore fra Rosa e Pino termina

La storia d’amore tra Rosa e Pino terminerà all’improvviso.

Le anticipazioni della soap non svelano ancora i dettagli sulle parole che i due si scambieranno per chiudere la loro relazione. Tuttavia, è utile ricordare alcuni aspetti del loro rapporto: Rosa ha tradito Pino, cedendo alla passione con Damiano. In seguito, Pino ha notato un cambiamento nel comportamento della fidanzata e le ha chiesto spiegazioni, che però non sono mai arrivate. Per questo motivo, non è detto che sia Rosa a lasciare Pino: potrebbe essere lui a prendere la decisione. Intanto, proseguiranno le vicende legate al ritorno di Eduardo a Napoli. L’aggressione a Peppe provocherà un grande trambusto all’ospedale San Filippo, dove Rossella e Damiano vivranno una giornata difficile. I familiari del ragazzo causeranno disordini all’interno della struttura sanitaria.

Gianluca perde il lavoro a Caffè Vulcano e si infuria

Al Caffè Vulcano sarà tempo di tirare la cinghia e ridurre le spese. A farne le spese sarà Gianluca Palladini, l’ultimo arrivato, che perderà il lavoro. Silvia e Nunzio dovranno comunicargli la decisione, e Gianluca reagirà con rabbia alla notizia del licenziamento inaspettato. Marina, invece, continuerà a pianificare una strategia per estromettere Gagliotti dai Cantieri Flegrei. Tuttavia, confiderà a Roberto di aver scrupoli nell’approfittare della dipendenza di Vinicio da sostanze illecite.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rosa ha tradito Pino

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Rosa si è lasciata andare alla passione con Damiano, tradendo il suo fidanzato Pino.

Quest’ultimo, intuendo che la sua compagna nascondesse qualcosa, le ha chiesto spiegazioni, ma non ha ricevuto una risposta chiara. Nel frattempo, Gianluca ha continuato a bere anche durante il suo nuovo impiego dietro al bancone del Caffè Vulcano. Luca, preoccupato per il figlio di Alberto, ha notato che il ragazzo beve anche a casa in orari insoliti. Il dottor De Santis, avendo avuto in passato seri problemi con l’alcol, ha subito capito che Gianluca fosse in difficoltà e ha deciso di affrontarlo. Tuttavia, il giovane ha minimizzato la situazione, ma Luca non ha voluto ignorare il problema e si è rivolto ad Alberto, confidandogli i suoi dubbi sul comportamento del figlio. Intanto, Raffaele è tornato a Napoli e ha rivisto suo cognato Renato, mentre Roberto, grazie alla nuova strategia difensiva del suo avvocato, ha ottenuto gli arresti domiciliari. Ferri è così potuto uscire dal carcere ed è tornato a vivere a Palazzo Palladini. Gennaro invece, venuto a sapere della scarcerazione di Roberto, è andato su tutte le furie.