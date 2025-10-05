Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 13 al 17 ottobre, tornerà al centro della narrazione la battaglia per il controllo dei cantieri tra i fratelli Gagliotti e Marina. Sullo sfondo verranno approfonditi i sensi di colpa di Vinicio verso Castrese e la difficile lotta di Ferri per la sopravvivenza in carcere.

Nel frattempo Pino e Damiano proveranno rispettivamente a riconquistare Rosa e Viola, mentre Mariella affronterà Claudia per mettere definitivamente fine alla sua relazione con Guido.

Ferri pronto a vendicarsi dei suoi nemici in carcere

Roberto sarà deciso a regolare i conti con chi lo ha minacciato in carcere e non accetterà più di vivere nel terrore di Rosario. L’imprenditore agirà in solitudine, convinto di poter chiudere senza l'aiuto di nessun altro quella vicenda che lo tormenta da settimane.

La tensione crescerà giorno dopo giorno e Ferri si esporrà ad un gravissimo pericolo. Nel frattempo Ludovico riuscirà a ottenere gli arresti domiciliari grazie all'aiuto di Roberto, un passo che potrebbe stravolgere gli equilibri generali.

Marina contro i Gagliotti, Vinicio in crisi profonda

Mentre Roberto avrà il suo bel daffare in carcere, Marina, sempre più provata dalle condizioni del marito, reagirà con determinazione e rabbia.

L’imprenditrice deciderà di mettere in atto un piano per impedire ai Gagliotti di mantenere il controllo sui Cantieri. La sua iniziativa, che Ferri scoprirà solo in un secondo momento, avrà però conseguenze inaspettate.

Nel frattempo Vinicio, schiacciato dal senso di colpa verso Castrese e dalla freddezza spietata del fratello Gennaro, rimpiomberà in vecchie abitudini autodistruttive. Questi due fattori lo condurranno a un nuovo crollo personale, facendolo sprofondare in un’oscurità già vissuta in passato e che, stavolta, potrebbe rivelarsi ancora più pericolosa.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 13 al 17 ottobre: Castrese viene ricoverato, Mariella affronta Claudia

Per venire incontro alle richieste dei fratelli Gagliotti, Castrese sarà costretto a lavorare contro i propri principi etici e ad un ritmo insostenibile.

A tutto questo si aggiungerà la tristezza per la lontananza di Sasà. Questi fattori porteranno l’uomo a un grave crollo fisico e mentale. Suo fratello Costabile lo troverà privo di sensi e lo accompagnerà in ospedale. Quando Espedito arriverà, invece di preoccuparsi, minimizzerà l’accaduto esaltando la forza della famiglia Altieri. Mariella, però, in apprensione per il nipote, interverrà e metterà Espedito di fronte a una verità nascosta, probabilmente rivelando l’omosessualità di Castrese a suo cugino.

Vedendo Guido e Claudia parlare teneramente al Vulcano, Mariella capirà di dover mettere fine a questa storia. Seppur consapevole che, al momento, tra i due ci sia solo amicizia, la vigilessa affronterà comunque Claudia chiedendole in modo gentile ma deciso di smettere di frequentare suo marito.

Damiano cercherà di riconquistare Viola e, nello stesso tempo, anche Pino tenterà con una sorpresa romantica di farsi perdonare da Rosa. In entrambi i casi l’esito sarà tutt’altro che scontato.