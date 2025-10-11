Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda nella settimana dal 20 al 24 ottobre, si assisterà a un riavvicinamento tra Riccardo e Rossella. La giovane dottoressa, nei giorni precedenti, aveva provato ad aiutare il suo ex e, a quanto pare, presto riuscirà nel suo intento.

I due torneranno a frequentarsi in modo sereno e complice, ma questa ritrovata intesa non sfuggirà a Nunzio. Il ragazzo, che aveva già mostrato una certa gelosia nei confronti di Gianluca, si troverà ora a fronteggiare un vero rivale.

Riccardo e Rossella, il ritorno di un legame sospeso

A breve, il dottor Riccardo Crovi tornerà al centro della narrazione. Il medico sta vivendo un periodo particolarmente difficile, poiché l’assenza di un primario lo sta spingendo a trascorrere sempre più tempo in ospedale. Tra turni estenuanti e dedizione ai pazienti, Riccardo sta trascurando se stesso, mostrando chiari segni di stanchezza e stress.

Nelle puntate di Upas attualmente in onda, Rossella si è accorta del malessere di Riccardo e ha provato, con scarso successo, a stargli vicino, spinta dal desiderio di aiutarlo e forse anche da un sentimento che non si è mai spento del tutto. Il suo impegno, però, a breve darà i frutti sperati e segnerà l’inizio di un nuovo equilibrio tra loro.

La gelosia di Nunzio

Con il passare dei giorni, lo stress di Riccardo aumenterà e sarà proprio in quel momento che troverà in Rossella un supporto inaspettato. Il sostegno reciproco e alcune soddisfazioni professionali riaccenderanno una sintonia tra i due che sembrava perduta, lasciando intendere un possibile riavvicinamento.

Ma questa nuova intesa, come prevedibile, scatenerà la gelosia di Nunzio, che non riuscirà a nascondere il fastidio nel vedere la complicità rinascere tra i due medici. Dopo aver già mostrato segni di insicurezza per Gianluca Palladini, Cammarota si ritroverà di nuovo a fare i conti con le proprie paure. Se effettivamente il rapporto tra Gianluca e Rossella era legato ad un passato ormai lontano lo stesso non si può dire di Riccardo, con cui la giovane dottoressa era arrivato ad un passo dal matrimonio poco più di un anno fa.

E se per ora la storia con Rossella sembrerà solida, i prossimi episodi lasceranno intendere che qualcosa potrebbe presto cambiare.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 13 al 17 ottobre: Ferri ai domiciliari, Rosa vuole Damiano

L’avvocato La Rocca riuscirà a far ottenere i domiciliari a Ferri, ma ci sarà un prezzo da pagare. Roberto dovrà infatti ammettere la propria colpevolezza, cosa che farà a malincuore pur di uscire di prigione. Nel frattempo Marina continuerà a incitare gli operai contro Gennaro con l’obiettivo di provocare una crisi.

Rosa e Damiano saranno travolti dalla passione e la donna capirà di voler tornare con il suo ex, mentre Renda sembrerà più incline a riavvicinarsi a Viola.

A complicare ulteriormente la situazione interverrà Pino che, ignaro di tutto, tenterà di farsi perdonare da Rosa con un gesto profondamente romantico.

Dopo le dimissioni dall’ospedale, Castrese deciderà di riprendere in mano la sua vita e reagire ai soprusi dei Gagliotti.

Alfredo, troppo affezionato a Cotugno, sceglierà di tornare nel suo appartamento, ma il barone gli imporrà un prezzo da pagare per ottenere il suo perdono e compensare il tempo perso. Il vigile chiederà al suo sottoposto di sottrarre del cibo da casa di Guido per rifornire la loro dispensa.