Nelle prossime puntate di Un posto al sole si parlerà più a fondo dei problemi di Gianluca Palladini legati all’alcol. Le anticipazioni dal 27 al 31 ottobre rivelano che il giovane arriverà a scontrarsi anche con Luca e che il culmine della tensione sarà una lite al Caffè Vulcano destinata a lasciare il segno.

Un posto al sole anticipazioni: Luca capisce che Gianluca ha un problema con l'alcol

Nelle prossime puntate di Upas, Gianluca comincerà a bere sempre più spesso, anche se cercherà di tenere tutto nascosto. Convinto di poter gestire la situazione da solo, si mostrerà sereno per mascherare la propria fragilità.

Nessuno, nemmeno suo padre Alberto, si accorgerà del problema che lo sta consumando.

Fortunatamente, sarà Luca De Santis a intuire che qualcosa non va e, dopo averne parlato con Giulia, deciderà di affrontare il ragazzo per capire cosa stia realmente accadendo. Gianluca però minimizzerà la situazione, continuando a mentire e cercando di rassicurare entrambi.

Le tensioni crescono: lite al Vulcano

Nonostante le rassicurazioni di Gianluca, Luca non smetterà di preoccuparsi e informerà anche Alberto. L’insistenza dei suoi cari inizialmente avrà però un effetto controproducente e finirà per peggiorare la situazione. Gianluca si sentirà messo alle strette e reagirà con rabbia, arrivando a uno scontro acceso con Luca e a una lite al Caffè Vulcano che sorprenderà tutti.

Solo in seguito capirà di aver esagerato e proverà a riprendere il controllo della propria vita.

Le anticipazioni non aggiungono altri dettagli, ma una foto promozionale diffusa in questi giorni lo mostra mentre discute animatamente con Nunzio. È possibile che la lite avvenga proprio tra loro o che Nunzio lo riprenda per un errore commesso con un cliente. In ogni caso questo episodio rappresenterà un vero campanello d’allarme per Gianluca e una conferma per chi gli è vicino della sua crescente difficoltà.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 27 al 31 ottobre: Damiano mente a Viola, Marina fa pedinare Vinicio

Marina incaricherà un investigatore privato di seguire Vinicio per scoprire cosa nasconde.

Dopo aver appreso della sua dipendenza dagli stupefacenti, dovrà scegliere se aiutare il ragazzo oppure approfittare della situazione per il proprio vantaggio personale.

Gennaro verrà informato da un neurologo che è vicino a recuperare completamente la vista. Gagliotti però preferirà tenere la notizia per sé per impedire che Roberto ottenga sconti sulla pena e per sfruttare a suo favore il fatto che gli altri continuino a credere nella sua cecità.

Pino, ignaro del tradimento di Rosa, insisterà nel cercare un confronto chiarificatore con lei, ma la donna non troverà il coraggio di affrontarlo. Nel frattempo, Damiano deciderà di non rivelare a Viola quanto accaduto tra lui e la sua ex.

Eduardo cadrà nuovamente nelle provocazioni dei ragazzi del quartiere, ma Damiano impedirà che si arrivi a conseguenze irreparabili. Intanto Sabbiese scoprirà che il suo amico e sua sorella hanno ripreso a frequentarsi.