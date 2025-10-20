Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 27 al 31 ottobre, confermano che Gennaro riacquisterà la vista. L'imprenditore scoprirà la notizia da un neurologo, ma deciderà di tenere la scoperta per sé.

Nel frattempo a Palazzo Palladini, nonno Ferri e Irene festeggeranno la notte di Halloween.

Gennaro e il peso della verità che non vuole vedere

Nelle prossime puntate di Un posto al sole Gennaro scoprirà che a breve tornerà a vedere. La visita neurologica confermerà che potrà riacquistare la vista, ma Gagliotti deciderà di mantenere la notizia solo per sé.

L’uomo fingerà che nulla sia cambiato e preferirà tenere tutto nascosto per trasformare questa scoperta in un vantaggio personale. Restare in silenzio non farà ottenere sconti di pena a Roberto ed inoltre gli consentirà di capire come si comportano gli altri credendo che lui non possa vedere.

Nel frattempo, Ferri apparirà sempre più incerto riguardo all’idea del patteggiamento e si preparerà a un confronto teso con Marina.

Un posto al sole: Halloween a Palazzo Palladini

La festa di Halloween offrirà a nonno Roberto la possibilità di trascorrere del tempo con Irene e di rafforzare il loro legame, regalando momenti di affetto e complicità che rinsalderanno il rapporto tra i due.

Nel frattempo Marina deciderà di far pedinare Vinicio da un investigatore privato, convinta che il ragazzo le stia nascondendo qualcosa.

Il detective scoprirà che Vinicio è ricaduto nel tunnel della dipendenza dalle sostanze stupefacenti. Di fronte a questa rivelazione, l’imprenditrice Giordano dovrà scegliere se tendere una mano al giovane o se approfittare della situazione per trarne vantaggio.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 27 al 31 ottobre: tornano Silvia e Michele, Damiano ferma Eduardo

Luca, Giulia e infine Alberto si renderanno conto del problema di Gianluca con l’alcol e cercheranno di aiutarlo, ma con risultati deludenti. Il giovane reagirà infatti con rabbia ai loro tentativi di supportarlo, prima litigando con Luca e poi diventando protagonista di una grave lite al Vulcano.

Damiano nasconderà a Viola il ritorno di fiamma con Rosa.

Più tardi il poliziotto riuscirà a fermare Eduardo un attimo prima che aggredisca i ragazzi del quartiere.

Silvia e Michele torneranno a Napoli, ma il giornalista non mostrerà alcuna intenzione di rallentare e si lancerà subito in nuove sfide.

Guido e il maggiordomo Alfredo si prepareranno a lasciare Palazzo Palladini, ma il vigile dovrà affrontare una spiacevole sorpresa.

Con il ritorno di Saviani, una tra Micaela e Manuela dovrà rinunciare alla conduzione, ma nessuna delle due sembrerà disposta a cedere, spingendo così Serena a intervenire.