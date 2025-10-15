Molti spettatori di Un posto al sole si sono chiesti più volte se Gennaro finga la sua cecità. In realtà Gagliotti ha davvero perso la vista, come confermato dai medici in ospedale. Tuttavia non si è mai parlato di una condizione permanente, anzi i dottori si sono mostrati fiduciosi riguardo a un recupero graduale della vista, che avverrà proprio nei prossimi episodi.

Intanto le anticipazioni delle puntate in onda dal 27 al 31 ottobre suggeriscono che Gennaro potrebbe scegliere di non rivelare la verità per conservare un vantaggio personale.

La cecità di Gennaro

È giusto chiarire che Gennaro ha davvero perso la vista, ma si è trattato solo di una condizione temporanea e presto potrà tornare a vedere. Le ultime anticipazioni confermano che l’uomo riacquisterà la vista, anche se deciderà di tenere nascosta la notizia. Il motivo è chiaro, fingendosi non vedente potrà raccogliere informazioni utili, ottenere benefici e controllare con maggiore astuzia i rapporti di potere.

È difficile capire cosa stia preparando una mente calcolatrice come quella di Gagliotti, ma la guerra tra lui, Ferri e Marina è ormai in pieno corso. E Gennaro potrebbe sfruttare la convinzione altrui sulla sua cecità per ottenere un vantaggio determinante contro i suoi rivali.

Roberto ottiene i domiciliari

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Ferri uscirà di prigione e otterrà gli arresti domiciliari. Per raggiungere questo obiettivo però si troverà costretto a patteggiare e ammettere la propria colpevolezza. Inizialmente sarà riluttante ad accettare questa soluzione, ma l’avvocato, Filippo e Marina lo convinceranno a mettere da parte l’orgoglio e a scegliere il male minore.

Del resto è evidente che Roberto abbia colpito Gennaro durante una lite e che esistano numerose testimonianze sugli attriti tra i due. Ferri resterà quindi in disparte, obbligato a rimanere in casa, mentre Marina sarà in prima linea pronta a portare avanti la sua battaglia

È tornata la dark lady

Marina cercherà di sfruttare il momento di debolezza di Vinicio.

Era già stato anticipato che sarebbe tornata a essere la donna di un tempo, fredda e determinata, e presto sarà messa alla prova. Si renderà conto che Vinicio è ricaduto nella dipendenza da sostanze stupefacenti e sarà la prima a notare le sue precarie condizioni durante una crisi di astinenza. In quel momento capirà anche che Vinicio nasconde qualcosa che potrebbe tornare utile a lei.

Le anticipazioni non spiegano ancora nel dettaglio come evolverà la situazione, ma è certo che Marina dovrà scegliere se aiutare il giovane o se approfittare della circostanza per ottenere un vantaggio personale e colpire Gennaro. Che si tratti di documenti compromettenti o di altre informazioni poco importa, ciò che conta è che Marina avrà finalmente l’occasione di liberarsi di Gennaro, anche se per farlo potrebbe dover sacrificare un ragazzo che ha davvero bisogno di aiuto.