La puntata di Un posto al sole del 22 ottobre ha confermato che Peppe e i suoi scagnozzi hanno preso di mira Eduardo con l’intento di provocarlo e metterlo in difficoltà. Le anticipazioni di novembre rivelano che la situazione peggiorerà ulteriormente e che Sabbiese finirà in guai seri.

Nei prossimi episodi, l’uomo deciderà di reagire alle continue provocazioni per ottenere la sua vendetta. Poco dopo, Peppe verrà aggredito brutalmente, evento che porterà le indagini a concentrarsi, come prevedibile, proprio su Eduardo, mentre Damiano sarà incaricato di fare luce sulla vicenda.

Eduardo vuole la sua vendetta

Nonostante le continue intimidazioni di Peppe e degli altri ragazzi del quartiere, per il momento Eduardo riuscirà a mantenere la calma e a non cadere nelle provocazioni. La presenza di Clara e Rosa lo aiuterà a restare lucido e a scegliere la strada giusta, ma questo fragile equilibrio non durerà a lungo. Eduardo si sentirà sempre più frustrato per il processo in corso e per le difficoltà nel trovare un lavoro. In un clima così teso, le continue provocazioni di Peppe finiranno per esasperarlo e lo porteranno a reagire.

Non è ancora chiaro come si evolveranno gli eventi, ma Peppe con una delle sue ennesime provocazioni spingerà Eduardo a rispondere. L’uomo sembrerà pronto a prendersi la sua vendetta, ma poco prima che accada l’irreparabile verrà fermato da Damiano.

Il poliziotto, avvisato in tempo da Rosa delle intenzioni dell’amico, riuscirà a intervenire e a bloccarlo un attimo prima che la situazione degeneri.

Un posto al sole, anticipazioni dal 3 al 7 novembre: Peppe viene aggredito

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Peppe Caputo, il ragazzo a cui Eduardo aveva rifilato una testata, verrà aggredito con estrema violenza. Tutti i sospetti ricadranno immediatamente su Eduardo, che si ritroverà a essere il principale indiziato dell’aggressione.

Le anticipazioni non rivelano se Sabbiese sia davvero coinvolto, ma lasciano intendere che qualcuno potrebbe averlo incastrato. Nel frattempo, la situazione peggiorerà ulteriormente. I familiari di Peppe, sconvolti per le gravi condizioni del ragazzo, non accetteranno quanto accaduto e provocheranno caos in ospedale nel tentativo di ottenere "giustizia".

Damiano indaga per salvare il suo amico

Eduardo si ritroverà in una situazione estremamente delicata. Tutti gli indizi sembreranno puntare contro di lui e nessuno sarà disposto a credergli, tranne i suoi affetti più cari.

A quanto pare, in suo aiuto arriverà Damiano, deciso a sostenerlo in questo momento difficile. Il poliziotto si occuperà personalmente delle indagini, nella speranza di riuscire a dimostrare la totale innocenza di Eduardo.