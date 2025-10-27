L’ospedale San Filippo sarà al centro di una vicenda drammatica. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dal 3 al 7 novembre rivelano che i familiari di Peppe, travolti dalla rabbia e dalla disperazione per le sue condizioni, scateneranno un parapiglia in corsia.

Nel frattempo, Silvia dovrà affrontare una scelta difficile riguardo a Gianluca, mentre Marina si renderà conto di aver approfittato della fragilità di Vinicio.

Peppe ricoverato in gravi condizioni, Eduardo viene indagato

Nelle prossime puntate di Un posto al sole verrà dato spazio a un insolito duo che finora si è incrociato solo in poche occasioni: Damiano e Rossella.

Tutto inizierà quando i familiari di Peppe, il ragazzo a cui Eduardo aveva dato una testata, arriveranno in ospedale travolti dalla rabbia e dalla preoccupazione.

A quanto pare, il giovane verserà in gravi condizioni dopo una violenta aggressione di cui verrà accusato proprio Eduardo. Damiano si troverà al fianco di Rossella per gestire la tensione e la furia dei parenti di Peppe, ma dovrà anche impegnarsi per cercare di scagionare l’amico.

Pino e Rosa si lasciano?

Spronata da Clara, Rosa deciderà di fare chiarezza nei suoi sentimenti e affronterà finalmente Pino, al quale spiegherà ciò che è accaduto. Per quanto riguarda lui, non è ancora chiaro quale decisione prenderà, ma le anticipazioni annunciano una decisione molto dolorosa.

Anche se non è confermato con certezza, tutto lascia pensare che Pino possa decidere di mettere fine alla sua relazione con Rosa. La donna, dal canto suo, non gli chiederà perdono ma gli confesserà di amare ancora il suo ex, lasciando a Pino ben poche possibilità di scelta.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 3 al 7 novembre: Gianluca viene licenziato, Marina si sente in colpa

Silvia, Diego e Nunzio vorrebbero dare una seconda possibilità a Gianluca, ma per ragioni di budget saranno costretti a non rinnovare il contratto al giovane Palladini, che non la prenderà affatto bene.

Guido e Mariella saranno a un passo dalla riconciliazione, ma l’irruzione di Bice nelle loro vite farà saltare ogni piano.

La donna coinvolgerà Mariella e una misteriosa alleata per recuperare il denaro che Troncone le ha sottratto.

Manuela scoprirà che la data della discussione della laurea coincide con quella del matrimonio, ma Niko avrà un’intuizione molto originale per risolvere la situazione.

Il ritorno di Micaela in radio finirà per creare nuovi problemi al solito Samuel.

Marina, pur determinata a sconfiggere Gennaro a tutti i costi, si sentirà in colpa per essersi approfittata delle condizioni di Vinicio.