Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole dal 13 al 17 ottobre rivelano che Gianluca si ritroverà in serio pericolo per via della sua dipendenza dall'alcol che finirà per diventare un problema molto serio.

Intanto Marina metterà al corrente Roberto Ferri del suo piano vendicativo con il quale cercherà di far fuori i Gagliotti dalla guida dei Cantieri mentre Mariella farà i conti con la proposta di Guido di tornare a essere felici e spensierati assieme, proprio come accadeva ai vecchi tempi.

Gianluca in serio pericolo: anticipazioni Un posto al sole 13-17 ottobre

Gianluca comincerà la sua nuova esperienza professionale al Vulcano ma continuerà a essere dipendente dall'alcol che si rivelerà un serio problema nella sua vita.

Sebbene il rapporto con suo padre subirà un netto miglioramento, Alberto sembrerà ignorare completamente la dipendenza di suo figlio che, tuttavia, potrebbe rivelarsi un serio problema e metterlo anche in pericolo di vita nel corso dei prossimi episodi della soap opera di Rai 3.

Intanto Giulia continuerà a essere preoccupata di lasciare Luca in casa da solo, ma potrà contare sul pieno supporto da parte di Renato, pronto a darle una mano nella gestione dell'uomo.

Marina senza scrupoli verso i Gagliotti e Rosa farà una scelta nei prossimi episodi di Upas

Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole previsti fino al 17 ottobre su Rai 3, inoltre, rivelano che Marina Giordano sarà disposta a tutto pur di vendicarsi dei Gagliotti e metterà in atto un suo nuovo piano diabolico per cercare di defenestrare i due fratelli dalla guida dei Cantieri Flegrei. La dark lady della soap si mostrerà spietata e senza scrupoli, tanto da informare subito il suo compagno Roberto del suo nuovo piano.

Nel frattempo Alfredo continuerà a nascondersi da Cotugno che è sempre più in crisi per l'assenza del suo fidato maggiordomo.

Momenti complicati anche per Rosa che, nelle prossime puntate della soap opera, dovrà fare una scelta importante dal punto di vista sentimentale tra Damiano e Pino: la donna deciderà di seguire il suo cuore.

La soap Upas conferma gli ottimi ascolti su Rai 3

In attesa di questi nuovi episodi di Upas, prosegue il trend positivo della soap opera nell'access prime time di Rai 3.

Nonostante il boom auditel di questa stagione registrato da La ruota della fortuna su Canale 5, la soap continua a garantire una media di circa 1,4 milioni di spettatori fissi a serata, toccando il 7% di share e picchi del 9% durante la messa in onda.

Numeri più o meno in linea con quelli della passata stagione e con quelli registrati da Il Paradiso delle signore 10 nella fascia pomeridiana di Rai 1.