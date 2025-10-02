Le anticipazioni di Un posto al sole dal 13 al 17 ottobre rivelano che Marina Giordano si mostrerà spietata nel voler incastrare a tutti i costi Gennaro Gagliotti, intenzionata a portare avanti una strategia in grado di depotenziarlo dalla guida dei Cantieri.

Intanto Damiano continuerà a soffrire per via della sua delicata situazione sentimentale e non si rassegnerà all'idea di aver perso per sempre la sua amata Viola.

Marina vuole incastrare Gennaro: anticipazioni Un posto al sole 13-17 ottobre

Marina si mostrerà sempre più spietata e crudele nei confronti di Gennaro: il suo obiettivo sarà quello di incastrarlo e metterlo alle strette in merito alla gestione dei Cantieri.

La dark lady della soap opera ambientata a Napoli proverà in tutti i modi a fargli perdere potere ma non sarà affatto semplice riuscire nel suo intento.

Marina, però, metterà subito al corrente Roberto Ferri di ciò che sta facendo, ignara del fatto che il suo compagno in carcere sta a sua volta portando avanti la sua vendetta contro coloro che gli stanno dando filo da torcere dietro le sbarre.

Intanto Gennaro continuerà a mostrarsi spietato nei confronti del fratello Vinicio, al punto da portarlo a compiere delle scelte sbagliate che potrebbero ricondurlo nel suo doloroso passato.

Damiano soffre dopo l'addio con Viola

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 13 al 17 ottobre, inoltre, rivelano che Damiano si ritroverà a soffrire per la fine della sua storia d'amore con Viola.

Sebbene non voglia rassegnarsi a questo addio, il poliziotto non potrà nascondere di vivere uno dei momenti più duri e difficili della sua vita.

Intanto Pino cercherà in tutti i modi di ricucire lo strappo che si è creato con Rosa: lo scopo del postino sarà quello di riconquistare la donna e riaverla al suo fianco.

Manuela, invece, si accingerà a sostenere il suo ultimo esame universitario mentre preoccupata di lasciar Luca in casa da solo, Giulia troverà il supporto di Renato.

Damiano si era lasciato andare alla passione con la sua ex Rosa negli episodi precedenti di Upas

Negli episodi precedenti di Un posto al sole, Damiano si era ritrovato a vivere un momento di debolezza con la sua ex Rosa.

I due, complice anche la crisi del poliziotto con Viola, si lasciarono andare a un bacio appassionato e del tutto inaspettato, che finì per riaccendere dei sentimenti che credevano ormai di aver messo da parte.

Damiano, seppur scosso dall'accaduto, scelse di non dire nulla alla sua compagna Viola che in quel periodo aveva scelto di rinunciare alle sue vacanze estive per stare al fianco dell'ex marito e padre di suo figlio, alle prese con un delicatissimo intervento al cuore.