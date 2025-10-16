Le anticipazioni di Un posto al sole, per quanto riguarda le puntate in onda nella settimana che va dal 27 al 31 ottobre, rivelano che Rosa si troverà sempre più in crisi e in difficoltà dopo le belle sensazioni che ha vissuto con Damiano.

Il feeling tra i due non passerà inosservato agli occhi di Eduardo che, intanto, dovrà fare i conti con le provocazioni di quei ragazzi che lo hanno preso di mira.

Intanto, Marina si scontrerà duramente con Roberto Ferri: la dark lady della soap vuole che il suo compagno accetti il patteggiamento, mentre lui non sarà affatto disposto a cedere.

Rosa in grande difficoltà: anticipazioni Upas dal 27 al 31 ottobre

Rosa continuerà a vivere un momento di profonda crisi, nel corso dei prossimi episodi di Un posto al sole: la donna non riuscirà a togliersi dalla testa le belle emozioni che ha vissuto con Damiano, dopo che si sono lasciati andare ad una passione travolgente.

Il feeling tra i due sarà ben visibile anche agli occhi di chi li guarda dall'esterno: Eduardo, ad esempio, si renderà conto che c'è qualcosa di speciale tra i due ma, per il momento, preferirà non andare oltre.

Intanto, proprio Eduardo si ritroverà a vivere una nuova situazione di grande pericolo: l'ex malavitoso sarà vittima delle provocazioni di un gruppo di ragazzi che lo ha preso di mira.

La reazione di Eduardo non sarà delle migliori e con il suo atteggiamento rischierà di trovarsi nei pasticci.

Marina si scontra con Roberto Ferri nei nuovi episodi di Upas

Le anticipazioni di Un posto al sole, inoltre, rivelano che Marina Giordano si ritroverà a scontrarsi con Roberto Ferri.

Il motivo? La donna vuole che il suo compagno accetti il patteggiamento che è stato proposto dal loro avvocato, in merito allo scontro che c'è stato con Gennaro Gagliotti. Roberto, però, non avrà alcuna intenzione di cedere e di lasciar vincere il suo nemico.

Situazione complicata anche per Vinicio che, nei prossimi episodi della soap opera, si ritroverà nuovamente a cadere nel tunnel delle sostanze stupefacenti.

Sarà proprio Marina a rendersi conto che Vinicio sta nascondendo qualcosa di importante, tanto da decidere di farlo seguire da un investigatore privato.

Rosa si era ritrovata in crisi con Pino negli episodi precedenti di Upas su Rai 3

In attesa di questi episodi di Upas, nelle puntate precedenti della soap opera Rosa aveva messo in discussione i sentimenti nei confronti di Pino dopo i primi riavvicinamenti con il padre di suo figlio.

Prima di partire per le vacanze estive con il postino, tra Rosa e Damiano c'era stato un riavvicinamento che aveva messo in profonda crisi la donna, tanto da assumere un atteggiamento decisamente più scostante nei confronti del suo nuovo compagno.