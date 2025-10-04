Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano momenti difficili per uno dei protagonisti. Nella puntata in onda martedì 7 ottobre alle 20:50 su Rai 3, Alfredo avrà bisogno di aiuto: Mariella e Guido si mobiliteranno per liberare il maggiordomo dalle angherie di Cotugno e offrirgli il loro supporto. Nel frattempo, Clara si rivolgerà a Giulia e Niko in cerca di soluzioni ai problemi di Eduardo, mentre Gianluca potrà voltare pagina. Tuttavia, Alberto non sarà affatto felice della nuova occasione concessa a suo figlio.

Alfredo è molto grato a Guido per l'aiuto ricevuto

Guido e Mariella si troveranno di fronte a una richiesta di aiuto da parte del maggiordomo del loro collega. Il signor Alfredo chiederà supporto agli ex coniugi Del Bue per liberarsi dalle angherie di Cotugno. Sorpresa quando Alfredo ringrazierà Guido in modo inaspettato, andando ben oltre le sue aspettative. Tuttavia, le anticipazioni della soap non rivelano ancora in che modo l’anziano maggiordomo si sdebiterà con il vigile. Intanto, proseguiranno i problemi di coppia tra Rosa e Pino, la cui relazione sembrerà ormai giunta al capolinea.

Alberto non è contento del nuovo lavoro di Gianluca

Gianluca troverà un nuovo impiego grazie alla proposta lavorativa dei suoi amici, che vorranno assumerlo al Caffè Vulcano.

Va ricordato che, di recente, il giovane Palladini ha dimostrato grande destrezza dietro al bancone, e la sua bravura non è passata inosservata agli occhi dei collaboratori e soci di Silvia. Se da un lato il ragazzo sarà apprezzato per le sue qualità dai colleghi, dall’altro Alberto non sarà affatto felice della nuova opportunità lavorativa offerta al figlio, ritenuta troppo umile per i suoi standard. Luca, intanto, cercherà di far capire all’avvocato Palladini che il ruolo di genitore richiede un atteggiamento diverso, aiutandolo a vedere le cose da un’altra prospettiva. Nel frattempo, Clara chiederà aiuto a Giulia e Niko per sostenere Eduardo, in grande difficoltà dopo il suo ritorno a Napoli, poiché nessuno sembra disposto ad assumerlo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Roberto e Ludovico sono stati aggrediti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Roberto ha stretto amicizia con Ludovico, un suo compagno di cella sordomuto. Rosario e altri detenuti poco raccomandabili hanno preso di mira il ragazzo disabile e Ferri, aggredendoli. In seguito a questo spiacevole episodio, Roberto ha telefonato a Marina, chiedendole di mettersi in contatto con l’avvocato per fornire assistenza legale a Ludovico, con l’obiettivo di ottenere per lui gli arresti domiciliari. Ferri si è anche impegnato a pagare personalmente la parcella dell’avvocato.