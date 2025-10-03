Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole, previste dal 13 al 17 ottobre su Rai 3, rivelano che Rossella si ritroverà a dare il suo pieno conforto a Riccardo, sempre più stressato e demotivato dalla sua vita professionale.

Intanto, Castrese farà i conti con una brutale aggressione che lo costringerà al ricovero in ospedale mentre Vinicio si sentirà messo sempre più sotto pressione da suo fratello Gennaro, al punto da riavvicinarsi al suo pericoloso passato.

Castrese aggredito e finisce in ospedale: anticipazioni Un posto al sole dal 13 al 17 ottobre

Castrese si ritroverà vittima di una aggressione che costringerà suo fratello a dover intervenire in fretta e furia per portarlo in ospedale, dove verrà ricoverato e sottoposto a tutte le dovute cure mediche.

Vinicio si sentirà sempre più in colpa per quanto è accaduto e l'atteggiamento ostile di suo fratello, sempre più duro e perfido nei suoi confronti, lo porterà a compiere un gesto grave che rischierà di farlo precipitare nel vortice del suo difficile passato.

Intanto, Guido cercherà in tutti i modi di convincere Mariella a dargli una seconda chance, facendole capire di essere cambiato e di voler riprendere in mano seriamente le redini del loro matrimonio.

Rossella conforta Riccardo nei prossimi episodi di Upas al 17/10

Mariella, però, continuerà a essere un po' scettica: la donna teme eventuali nuovi tradimenti da parte di Guido e, complice la presenza a Napoli di Claudia Costa, deciderà di affrontarla in prima persona per chiederle di farsi da parte e uscire per sempre dalla vita del padre di suo figlio.

Le anticipazioni di Upas dal 13 al 17 ottobre, inoltre, rivelano che Riccardo vivrà uno dei momenti più difficili e bui della sua vita: provato dal punto di vista professionale, il medico troverà il suo conforto in Viola, che sceglierà di stargli accanto e di supportarlo in questo momento così complicato e difficile.

Gianluca, invece, sarà pronto a iniziare la sua nuova vita professionale: il figlio di Alberto accetterà di lavorare all'interno del Vulcano, pronto a sostituire Silvia durante il periodo del suo viaggio con Michele.

Rossella aveva lasciato Riccardo sull'altare nel giorno del loro matrimonio

Negli episodi precedenti di Upas, Rossella aveva inflitto una dura batosta al suo compagno Riccardo, lasciandolo sull'altare nel giorno del fatidico sì.

Un gesto inaspettato e crudele da parte della ragazza che, non avendo il coraggio di confessargli la sua crisi dovuta ai sentimenti che capì di provare per Nunzio, scelse di arrivare fino al giorno del matrimonio per poi lasciarlo solo in presenza di amici e familiari.