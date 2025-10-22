Le trame delle nuove puntate di Un posto al sole, in onda dal 3 al 7 novembre, rivelano che Rosa deciderà di confessare la verità a Pino in merito al suo tradimento.

La reazione del postino non sarà delle migliori: Pino, infatti, arriverà a prendere una decisione che si preannuncia drastica e inaspettata.

Intanto, Eduardo si ritroverà seriamente nei guai dopo l'aggressione subita da Peppe, per la quale verrà considerato l'indiziato numero uno: Silvia, nel frattempo, si ritroverà a dover fare delle scelte importanti legate alla gestione del Caffè Vulcano.

Rosa confessa il tradimento: anticipazioni Un posto al sole 3-7 novembre

Per Rosa arriverà il momento di uscire allo scoperto e di confessare la verità a Pino in merito al suo tradimento. La donna deciderà di essere sincera con il postino, al quale confesserà, nel dettaglio, cosa è successo con il suo ex Damiano.

Un colpo al cuore per il postino che, di fronte alle parole della madre di Manuel, resterà sorpreso e spiazzato fino a prendere una decisione del tutto inaspettata.

Al momento, però, le trame di Un posto al sole non rivelano ulteriori dettagli in merito ma non si esclude che Pino possa decidere di chiudere definitivamente la sua relazione con Rosa e voltare pagina.

Rosa e il suo ex Damiano erano finiti a letto assieme negli episodi precedenti di Upas

Negli episodi precedenti di questa stagione, tra Rosa e il suo ex Damiano si era riaccesa la fiamma della passione travolgente.

I due, inizialmente, si erano lasciati andare solamente a un bacio: poi, però, la passione ha avuto il sopravvento. Rosa e Damiano, così, sono finiti a letto insieme.

Un momento che ha rimesso in discussione i sentimenti di Damiano e soprattutto quelli di Rosa che, da un po' di tempo, aveva scelto di tornare a credere nell'amore grazie a Pino.

Eduardo si ritrova in pericolo, Gianluca licenziato

Le anticipazioni di Un posto al sole, inoltre, rivelano che Eduardo verrà accusato di essere il responsabile della brutale aggressione subita da Peppe Caputo.

Il caso verrà seguito subito da Damiano, il quale cercherà di indagare al meglio per cercare di ricostruire lo svolgimento dei fatti: cercherà il modo per evitare che Eduardo venga messo nei guai.

Eppure, il compagno di Clara si ritroverà a vivere una nuova situazione di pericolo, dato che i familiari di Peppe non avranno intenzione di lasciare impunito colui che ha fatto del male al loro caro e creeranno un grande trambusto in ospedale.

Silvia, invece, dopo essere rientrata alla guida del Vulcano si ritroverà a dover prendere una decisione importante legata alla gestione finanziaria del locale: la donna, alla fine, si ritroverà costretta a dover procedere con il licenziamento di Gianluca Palladini.