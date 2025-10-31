Le nuove puntate di Un Posto al Sole, in onda su Rai 3 dal 3 al 7 novembre alle ore 20:45, Rosa è in balia dei sentimenti contrastanti per Damiano e Pino, mentre al Vulcano Silvia e Nunzio devono affrontare una difficile decisione riguardante Gianluca. Intanto il caso di una violenta aggressione porta Damiano a investigare, con possibili risvolti inquietanti per Eduardo.

Nel frattempo Manuela è ormai prossima alla laurea e si trova di fronte a un imprevisto che potrebbe complicare il suo percorso. Infine Guido e Mariella sembrano vicini alla riconciliazione, ma Bice irrompe con novità clamorose.

Rosa tra Damiano e Pino: un cuore diviso

Rosa si trova a dover affrontare una situazione complessa, divisa tra i sentimenti per Damiano e quelli per Pino. Nonostante le esortazioni di Clara affinché faccia chiarezza, Rosa è molto confusa e incerta su quale strada intraprendere. La sua relazione con Pino sembra giunta a un punto di rottura, soprattutto quando il giovane prende una decisione dolorosa.

Damiano invece è impegnato pure su un altro fronte, indagando su una violenta aggressione che potrebbe avere conseguenze pericolose per Eduardo.

Silvia e Nunzio: una decisione difficile al Vulcano

Al Vulcano, Silvia e Nunzio si trovano di fronte a una decisione difficile: per ragioni di budget, decidono di non rinnovare il contratto di Gianluca, il quale reagisce male alla notizia.

Nel frattempo Mariella e Guido sembrano sempre più vicini a una riconciliazione definitiva, ma l’irrompere di Bice con una clamorosa novità potrebbe cambiare le carte in tavola.

Infine Manuela, prossima alla laurea, deve affrontare un imprevisto che rischia di complicare i suoi piani: la seduta di laurea coincide con il giorno programmato delle sue nozze, ma Niko le propone una soluzione originale per risolvere la situazione.

Riepilogo della puntata precedente di Un Posto al Sole

Nella puntata precedente di Un Posto al Sole, andata in onda venerdì 31 ottobre, Viola è tornata da Milano, mentre Eduardo, con l'intenzione di dare una lezione a Peppe, è stato fermato da Damiano grazie all'allerta di Rosa.

Tuttavia la vicinanza tra Rosa e Damiano non è passata inosservata agli occhi più attenti.

Nel frattempo Silvia e Michele sono rientrati a Napoli, ma lui sembra già pronto a infrangere le promesse fatte alla moglie. Infine la festa di Halloween ha rappresentato un momento importante tra Roberto e la sua nipotina Irene, che si sono avvicinati ulteriormente.