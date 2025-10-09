Le trame degli episodi di Un posto al sole in onda fino al 17 ottobre rivelano che Roberto e Marina decideranno di mettere fine all'impero di Gennaro Gagliotti. Senza dire nulla a nessuno, Ferri porterà avanti un piano rischiosissimo che metterà in serio pericolo la sua incolumità, mentre Marina userà una strategia subdola per riprendersi i cantieri.

Ferri affronta Rosario

Stanco dei soprusi e delle minacce di Rosario, Roberto elaborerà un piano rischiosissimo per sbarazzarsi dell'uomo e agevolare il suo passaggio ai domiciliari. Dopo essersi procurato una lama, la utilizzerà durante l'ora d'aria in prigione, ma non per attaccare Rosario.

Ferri autoinfliggerà una ferita per mettere nei guai il criminale. In un'unica mossa si sbarazzerà del suo nemico e avrà la possibilità di accelerare il percorso che lo porta verso i domiciliari. Nel frattempo Marina, totalmente all'oscuro dei piani di Roberto, porterà avanti un suo piano per riprendersi i cantieri.

Il piano di Marina

Preoccupata per suo marito e stanca dell'arroganza di Gennaro Gagliotti, Marina elaborerà un piano per riconquistare i Cantieri.

L'imprenditrice approfitterà del momento di smarrimento di Vinicio per liberarlo dall'influenza di Gennaro e darà il via a una strategia tanto audace quanto rischiosa. Ogni mossa sarà studiata con la freddezza che la contraddistingue. Mentre informerà Roberto di ogni sviluppo, Marina resterà fissa sull’obiettivo: rompere l’egemonia dei Gagliotti e riprendersi ciò che le spetta.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 13 al 17 ottobre: Gianluca continua a bere, Renato aiuta Giulia

Dopo aver ingerito delle pillole, Castrese verrà trasportato d’urgenza in ospedale. In reparto, Espedito tenderà a minimizzare l’accaduto, mentre Mariella deciderà di parlare a cuore aperto con il cugino per aiutarlo a comprendere le ragioni del gesto di suo figlio, che nasconde una richiesta di aiuto.

Mariella accoglierà un consiglio di Bice e deciderà di parlare chiaro con Claudia. intimandole di non vedere più suo marito nemmeno come amico.

Alfredo continuerà a tenersi alla larga da Cotugno, mentre il barone avvertirà sempre di più l’assenza del suo maggiordomo.

Stressato dal duro lavoro in ospedale, Riccardo finirà per riavvicinarsi a Ross.

Ignaro dell’intesa nata tra Rosa e Damiano, Pino cercherà di riconquistare Picariello in modo romantico.

Il rapporto tra Alberto e Gianluca migliorerà giorno dopo giorno, ma Palladini senior non capirà quanto sia grave il problema di suo figlio con l'alcol

Terrorizza all'idea di dover lasciare Luca da solo in casa, Giulia troverà un inaspettato aiuto in Renato.